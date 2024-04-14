В Лиепае из-за подгоревшей еды пострадал человек

В 00:15 VUGD получила информацию о том, что на ул. Стразду в пятиэтажном жилом доме образовалось задымление. В квартире на втором этаже на плите загорелась оставленная без присмотра еда. О сильном задымлении предупредил детектор дыма, который услышали соседи.

С помощью выдвижной лестницы пожарные проникли в квартиру и спасли из нее человека, которого передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.

За прошедшие сутки VUGD получила 39 вызовов - 20 на тушение пожаров, в том числе один на лесной пожар, 13 на спасательные работы, а еще шесть вызовов были ложными.

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