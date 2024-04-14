Банк Латвии позитивно смотрит на перспективы строительства

Росту строительной отрасли будут способствовать государственные заказы и более активная реализация проектов, финансируемых из фондов Европейского союза (ЕС), а также строительство железнодорожной линии Rail Baltica, говорится в отчете.

Несмотря на то, что под влиянием высоких процентных ставок и инфляции снизилась активность на рынке недвижимости и настроения в отрасли в феврале немного ухудшились (на это могла повлиять как стагнация кредитования, так и осторожность частных инвесторов при запуске новых проектов), оценка строительными предприятиями заказов на следующие месяцы остается стабильной, сообщает Банк Латвии.

Спрос в строительстве поддерживается все еще недостаточным предложением на рынке энергоэффективного жилья, ростом финансируемых из фондов ЕС проектов и инвестиций в публичный сектор, а также реализацией проекта Rail Baltica.

Остающиеся высокими расходы на строительство могут помешать восстановлению частных инвестиций, признает Банк Латвии. Однако растущий приток инвестиций из Фонда оздоровления ЕС и фондов ЕС позволит увеличить инвестиции публичного сектора и, несмотря на неопределенность в связи с финансированием проекта Rail Baltica, реализация этого объемного проекта продолжится, прогнозирует Банк Латвии.

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