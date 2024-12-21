ЕС в этом году показывает рекорды импорта сжиженного природного газа из России

Как сообщила компания по аналитике энергетического рынка Kpler, к середине декабря Европа импортировала 16,5 млн тонн российского СПГ по сравнению с 15,18 млн тонн в прошлом году. Это также выше предыдущего рекорда в 15,2 млн тонн, установленного в 2022 году.

"То, что мы увидели в этом году, просто поразительно, - говорит аналитик Института энергетической экономики и финансового анализа Ана Мария Яллер-Макаревич. "Вместо того чтобы постепенно сокращать импорт российского СПГ, мы его увеличиваем".

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ЕС поставил задачу прекратить весь импорт российского ископаемого топлива к 2027 году, однако поставки СПГ в европейские порты продолжают расти.

В отличие от импорта трубопроводного газа, который был сокращен до минимума, и импорта российской нефти и угля, которые запрещены в ЕС, импорт российского СПГ по-прежнему разрешен.

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