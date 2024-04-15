Арборист: Дерево в городе в сто раз более ценно, чем дерево в лесу

Он говорит, что дерево в городе как минимум в сто раз более ценно, чем дерево в лесу.

"Несмотря на то, что ситуация в Риге и других городах Латвии отличается, основные тенденции схожи", - говорит Нейландс. Деревья мешают строительству, мешают работам по улучшению движения и другим инфраструктурным проектам.

Общественность по-прежнему смотрит на деревья в городе так же, как на деревья в лесу. Однако это неверно: лесное дерево еще можно рассматривать и в лесохозяйственных категориях - сколько кубометров древесины можно получить, вырубив его. Одно дерево - один-два кубометра, получаем от 100 до 200 евро или, может быть, чуть больше, это зависит от вида дерева.

Но с деревьями в городе иначе, потому что здесь деревья обеспечивают существенные аспекты благополучия: тень в жару, снижение скорости ветра в городах и, соответственно, уменьшение количества пыли, ограничение эффектов изменения климата, привлечение дождевой воды и углекислого газа с одновременным освобождением кислорода, а также улучшение ландшафта городской среды и обеспечение определенных культурно-исторических ценностей, особенно в сочетании с исторической застройкой.

Именно поэтому каждое дерево в городе стоит от 50 до 100 тысяч евро.

При этом стоит отметить, что сказанное не относится к деревьям-великанам, возраст которых сопоставим с нашими древнейшими памятниками архитектуры - их стоимость уже должна рассматриваться в тех же категориях, что и ценность древних церквей, то есть в миллионах евро, а иной раз она может находиться вообще вне выражаемых деньгами категорий.

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