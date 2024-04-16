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Грозы и град: синоптики о погоде в среду

rus.tvnet.lv/LETA
Обновлено 17 апреля 2024, 08:26
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Град в Эстонии
Град в Эстонии Фото: Elmo Riig

В среду, 17 апреля, в Латвии ожидается переменная облачность с солнцем, во многих местах пройдут дожди, местами ливни с градом, также возможны грозы.

По прогнозам синоптиков, больше дождевых облаков будет в Видземе и центральных регионах Курземе. Ожидается слабый и умеренный северный, северо-западный ветер.

Температура воздуха составит +7...+11 градусов, в прибрежных районах - +5...+6 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +9 градусов, на севере столицы - +6 градусов.

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