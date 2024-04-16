Грозы и град: синоптики о погоде в среду

В среду, 17 апреля, в Латвии ожидается переменная облачность с солнцем, во многих местах пройдут дожди, местами ливни с градом, также возможны грозы.
По прогнозам синоптиков, больше дождевых облаков будет в Видземе и центральных регионах Курземе. Ожидается слабый и умеренный северный, северо-западный ветер.
Температура воздуха составит +7...+11 градусов, в прибрежных районах - +5...+6 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +9 градусов, на севере столицы - +6 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!