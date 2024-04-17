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В четверг местами ожидаются дожди, возможны и ливни с градом

rus.tvnet.lv/LETA
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Дождь в Риге. Иллюстративное фото.
Дождь в Риге. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere/LETA

В четверг местами в Латвии ожидается небольшой кратковременный дождь, локально - ливни с градом, прогнозируют синоптики.

Ожидается преимущественно облачная погода. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха повысится до +5...+10 градусов.

В Риге солнце будет пробиваться сквозь облака, а в некоторых районах города возможен дождь. Слабый ветер сменится умеренным северным ветром. Температура воздуха повысится до +8 градусов.

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