В четверг местами ожидаются дожди, возможны и ливни с градом

Ожидается преимущественно облачная погода. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха повысится до +5...+10 градусов.

В Риге солнце будет пробиваться сквозь облака, а в некоторых районах города возможен дождь. Слабый ветер сменится умеренным северным ветром. Температура воздуха повысится до +8 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!