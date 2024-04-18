Все заключения Госконтроля по финансовым ревизиям 2023 года - без возражений

В ходе финансовых ревизий Госконтроль также проверял внедрение ранее данных рекомендаций - в Министерстве сообщения, Министерстве юстиции и Минобороны.

Минсообщения не удалось достичь цели рекомендации, данной в ходе финансовой ревизии 2022 года, по приведению в порядок учета инвестиций, осуществленных при реализации проекта Rail Baltica. Рекомендация признана невнедренной и выданы новые рекомендации.

В ходе проверки действий Минсообщения по внедрению данной в ходе финансовой ревизии 2021 года рекомендации о надзоре за выполнением условий договоров по оказанию услуг общественного транспорта рекомендация признана введенной, однако констатированы не соответствующие нормативам действия ГООО "Автотранспортная дирекция", в результате чего полученные от поставщиков услуг общественного транспорта штрафные проценты не уплачиваются в государственный бюджет. Министерство получило новую рекомендацию.

Минюст при внедрении рекомендации Госконтроля создал предпосылку, чтобы в Государственной земельной службе и Судебной администрации доплаты за значительный вклад в достижение стратегических целей органа соответствовали закону о вознаграждении. Однако констатированное в ходе ревизии свидетельствует о том, что в Судебной администрации эта доплата по-прежнему в основном назначается за выполнение дополнительных повседневных обязанностей.

Минобороны обеспечило, что три из четырех рекомендаций, представленных в промежуточном докладе "Планирование и реализация закупки продовольствия для Национальных вооруженных сил", признаны реализованными. Продолжается работа по обеспечению прозрачной и доступной для оперативного принятия решений информации о планируемых закупках и предусмотренном на них финансировании.

Бадере отметила, что финансовые ревизии имеют фундаментальное значение для соответствующего управления публичными ресурсами. В то же время финансовые ревизии обладают большим потенциалом: помимо классических отчетных проверок, они дают горизонтальный взгляд на учет определенных статей расходов, помогают найти верный подход к приобретению различных товаров и услуг, провести оценку соответствия между обещанным и достигнутыми результатами при использовании выделенных бюджетных средств.

В ходе финансовых ревизий Госконтроль представил 10 рекомендаций, семь из которых должны быть реализованы до конца 2024 года, и три рекомендации, подлежащие внедрению до середины 2025 года. По сравнению с 2023 годом количество рекомендаций вдвое меньше.

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