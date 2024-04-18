Все заключения Госконтроля по финансовым ревизиям 2023 года - без возражений

Государственный контроль завершил работу над финансовыми ревизиями 2023 года, в которых ни одно из 26 представленных заключений не получило возражений, сообщили агентству LETA представители Госконтроля.
Госконтроль объясняет такой результат как качеством бухгалтерского учета, так и сотрудничеством ревизоров и учреждений во время финансовых ревизий.
В этом году благодаря такому сотрудничеству учреждения исправили найденные ревизорами ошибки, число которых достигло 140, а сумма - 1,4 млрд евро, и это самый крупный на сегодня объем исправленных ошибок за один цикл финансовых ревизий.
Кроме того, подготовить финансовую отчетность и дать по ней заключения удалось на месяц раньше, чем до сих пор. Такие изменения в закон об управлении бюджетами и финансами внесены с целью предоставления информации пользователям по возможности ближе к отчетному году.
Чтобы уложиться в установленные законом сроки, Госконтроль в ходе финансовых ревизий 2023 года не оценивал так называемые вопросы соответствия. Однако и при проведении проверок финансовой отчетности выявлены как недостатки, так и несоответствия.
При этом отчетность министерств и центральных госучреждений за 2023 год была обнародована на портале электронных услуг Государственной казны ePārskati быстрее.
Член совета Госконтроля Илзе Бадере отметила, что за подготовку финансовой отчетности с соблюдением всех правил несет ответственность руководитель каждого учреждения. А основной целью ежегодных финансовых ревизий является заключение, можно ли верить этим подготовленным финансовым отчетам и дает ли отчет ясное и достоверное представление о финансовом состоянии учреждения, финансовых результатах его деятельности в отчетном году и подготовлен ли он в соответствии с требованиями нормативных актов.
В Министерстве обороны в качестве главного вопроса ревизии Госконтроль рассматривал создание учрежденного в 2023 году государственного общества капитала оборонной отрасли ООО "Государственная оборонная корпорация".
В ходе ревизии констатировано, что при учреждении общества капитала Минобороны планировало для его деятельности средства государственного бюджета, но не определило инструменты дальнейшего финансирования. В ходе ревизии был сделан вывод, что на момент учреждения общества законодательство не предусматривало компетенцию, установленную для нового общества капитала, а именно управление инвестициями в оборонную индустрию страны.
В ходе ревизии на третье чтение в законопроекте "Закон об оборонной промышленности" была определена эта компетенция, предусматривающая также, что управление инвестициями в оборонную индустрию страны и координацию процессов, связанных с развитием производства военных товаров, можно полностью или частично делегировать "Государственной оборонной корпорации".
Однако Госконтроль отмечает, что до сих пор не созданы предпосылки правового регулирования для реализации направлений поддержки оборонной промышленности и принципов политики, особенно для обеспечения индустриального участия.
Госконтроль призвал усовершенствовать политику индустрии обороны и безопасности и разработать правовое регулирование, предусматривающее соответствующее и контролируемое участие частных лиц в выполнении функций внешней и внутренней безопасности государства.
В заключения двух ведомств - Министерства культуры и Центральной избирательной комиссии (ЦИК) - Госконтроль включил абзац так называемого акцента обстоятельств, обратив внимание на существенную информацию в отчетности. В случае с Минкультом внимание обращено на то обстоятельство, что продолжается дискуссия с Госказной о надлежащем учете в бухгалтерии экспонатов.
Для обеспечения единого бухгалтерского учета во всех органах, в которых имеются предметы музейного фонда, Минкульт обратился в Госказну с просьбой подготовить необходимое регулирование для проведения бухгалтерского учета и учета зданий - как музейных предметов, так и недвижимости.
В свою очередь, ЦИК следует обратить внимание на информацию в сообщении руководства учреждения от 2023 года, что существуют значительные дальнейшие события, которые в 2024 году могут существенно повлиять на стоимость статьи и баланса нематериальных вложений ЦИК, так как в отчетном году приняты концептуальные решения об изменениях в дальнейшем использовании информационных систем управления выборами - заведовать необходимыми для выборов информационными системами в дальнейшем будет Государственное агентство регионального развития.
В Бюро омбудсмена, Канцелярии президента, Конституционном суде и Верховном суде Госконтроль рассматривал выплату вознаграждения исполнителям функций поддержки.
Хотя эти учреждения не обязаны классифицировать должности в соответствии с установленным Кабинетом министров каталогом государственных структур и структур самоуправлений и имеют право создавать свою систему оценки должностей с соблюдением специфики работы, однако на них распространяются предусмотренные законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных структур и структур самоуправлений принципы установления месячных заработных плат. Ревизия показала, что в Конституционном суде, Бюро омбудсмена и Канцелярии президента эти принципы не соблюдены.
Государственный контроль указал, что часть выполняющих функцию поддержки должностей без объективного обоснования классифицирована по высшим группам месячных заработных плат по сравнению с должностями равноценной ответственности и сложности в других структурах. Что касается Конституционного суда, то в нем не определен порядок определения групп месячных зарплат сотрудников.
В ходе финансовых ревизий Госконтроль также проверял внедрение ранее данных рекомендаций - в Министерстве сообщения, Министерстве юстиции и Минобороны.
Минсообщения не удалось достичь цели рекомендации, данной в ходе финансовой ревизии 2022 года, по приведению в порядок учета инвестиций, осуществленных при реализации проекта Rail Baltica. Рекомендация признана невнедренной и выданы новые рекомендации.
В ходе проверки действий Минсообщения по внедрению данной в ходе финансовой ревизии 2021 года рекомендации о надзоре за выполнением условий договоров по оказанию услуг общественного транспорта рекомендация признана введенной, однако констатированы не соответствующие нормативам действия ГООО "Автотранспортная дирекция", в результате чего полученные от поставщиков услуг общественного транспорта штрафные проценты не уплачиваются в государственный бюджет. Министерство получило новую рекомендацию.
Минюст при внедрении рекомендации Госконтроля создал предпосылку, чтобы в Государственной земельной службе и Судебной администрации доплаты за значительный вклад в достижение стратегических целей органа соответствовали закону о вознаграждении. Однако констатированное в ходе ревизии свидетельствует о том, что в Судебной администрации эта доплата по-прежнему в основном назначается за выполнение дополнительных повседневных обязанностей.
Минобороны обеспечило, что три из четырех рекомендаций, представленных в промежуточном докладе "Планирование и реализация закупки продовольствия для Национальных вооруженных сил", признаны реализованными. Продолжается работа по обеспечению прозрачной и доступной для оперативного принятия решений информации о планируемых закупках и предусмотренном на них финансировании.
Бадере отметила, что финансовые ревизии имеют фундаментальное значение для соответствующего управления публичными ресурсами. В то же время финансовые ревизии обладают большим потенциалом: помимо классических отчетных проверок, они дают горизонтальный взгляд на учет определенных статей расходов, помогают найти верный подход к приобретению различных товаров и услуг, провести оценку соответствия между обещанным и достигнутыми результатами при использовании выделенных бюджетных средств.
В ходе финансовых ревизий Госконтроль представил 10 рекомендаций, семь из которых должны быть реализованы до конца 2024 года, и три рекомендации, подлежащие внедрению до середины 2025 года. По сравнению с 2023 годом количество рекомендаций вдвое меньше.
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