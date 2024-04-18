Школьники смогут отказаться от изучения русского языка как второго иностранного

Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, если школьник откажется от изучения русского языка до 21 июня этого года, то изучать другой иностранный язык сможет уже с нового учебного года.

Учеников 4-8-х классов, которые откажутся от изучения русского языка еще в этом учебном году, можно будет перевести в следующий класс без оценки за второй иностранный язык. А у тех, кто в этом году окончит 9-й класс, в выписке об успеваемости будет указана оценка, полученная из средней оценки за предыдущие учебные годы по этому предмету.

Отказаться от изучения русского языка смогут в письменном виде родители школьника, и руководитель учебного заведения должен будет проинформировать об этом учредителя учреждения, который должен будет обеспечить возможность изучения другого иностранного языка.