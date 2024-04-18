Сейм сегодня во втором чтении поддержал поправки к закону об образовании, которые предусматривают, что школьники смогут отказаться от изучения русского языка как второго иностранного.
Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, если школьник откажется от изучения русского языка до 21 июня этого года, то изучать другой иностранный язык сможет уже с нового учебного года.
Учеников 4-8-х классов, которые откажутся от изучения русского языка еще в этом учебном году, можно будет перевести в следующий класс без оценки за второй иностранный язык. А у тех, кто в этом году окончит 9-й класс, в выписке об успеваемости будет указана оценка, полученная из средней оценки за предыдущие учебные годы по этому предмету.
Отказаться от изучения русского языка смогут в письменном виде родители школьника, и руководитель учебного заведения должен будет проинформировать об этом учредителя учреждения, который должен будет обеспечить возможность изучения другого иностранного языка.
Цель законопроекта - осуществить переход на преподавание одного из официальных языков Евросоюза в качестве второго иностранного языка в школах, подчеркивают авторы законопроекта. После начатой Россией войны в Украине изменилось и отношение общества к России в целом, в том числе желание осваивать русский язык, о чем свидетельствуют заявления родителей в Министерство образования и науки и школы с призывом обеспечить в школах преподавание в качестве второго иностранного языка какого-либо из языков Евросоюза.
До сих пор в качестве второго иностранного языка в латвийских учебных заведениях чаще всего преподавался русский язык, за ним следуют немецкий и английский, говорится в аннотации.
Чтобы обеспечить в качестве второго иностранного языка предложение какого-либо из языков Евросоюза, школы в том числе смогут заключать с другой школой договор по реализации учебных предметов.
При этом школьники, которые до 2025/2026 учебного года приступят к изучению русского языка как второго иностранного, получат возможность продолжить его изучение до конца 9-го класса, но не дольше чем до конца 2029/2030 года.
Кроме того, поправки предусматривают закрепление в законе того, что в программу среднего образования включается обучение по предмету государственной обороны. Его можно будет реализовать вне установленной учебной нагрузки и за его освоение не будет ставиться отметка - достижения обучаемого по этому предмету будут оцениваться описательно с определением уровня освоения.
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