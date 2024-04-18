Зеленский: Россия почти полностью уничтожила производство теплоэнергии в Украине

"Россия уже уничтожила почти всю нашу тепловую электрогенерацию. Под ударами террористов - дамбы и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура", - заявил Зеленский в видеообращении к лидерам стран ЕС, собравшимся на специальное заседание, пишет The Moscow Times.

По его словам, Киев не исключает, что под угрозой ударов находится инфраструктура атомных станций и сетей распределения.

"Это можно остановить только силой ПВО - конкретными системами Patriot, IRIS-T, SAMP/T, NASAMS. Системами, которые есть в вашем распоряжении. Они нужны в Украине прямо сейчас", - подчеркнул президент Украины.

Россия с начала марта начала уничтожать энергетические объекты Украины. По словам российского диктатора Владимира Путина, это был ответ на атаки Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы и часть процесса "демилитаризации".

"Прежде всего, мы исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК - на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую", - отметил Путин.

С начала весны армия РФ уничтожила почти все критические энергетические объекты во втором по величине городе Украины - Харькове. Кроме того, была полностью разрушена Трипольская ТЭС - самая мощная электростанция Киевской области и страны. Украинская энергокомпания ДТЭК, в свою очередь, заявляла о потере 80% генерирующих мощностей.

Зеленский объяснил уничтожение Трипольской ТЭС тем, что у Украины закончились снаряды для ПВО, чтобы отбить российскую атаку. По его словам, по объекту было выпущено 11 ракет, семь из которых удалось перехватить, но четыре достигли цели.

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