Погода вновь шлет сюрпризы - кажется, на новой неделе на улице будет совсем некомфортно. Тем временем жительницу Латвии оскорбило описание популярного поселка местной туристической фирмой, а Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась признавать легитимность Путина, как президента РФ. Об этом и других главных событиях уходящего четверга - в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 18 апреля ⟩ ПАСЕ не признала легитимность Путина, грядет экстремальная погода и штраф за наклейку на авто
Новости Латвии:
Билеты на коммерческом маршруте Лиепая - Рига автобусного перевозчика Lux Express будут стоить начиная с 10 евро, сообщили в компании.
В конце прошлой недели муниципальная полиция в рижском микрорайоне Кенгарагс забрала из антисанитарных условий четырех маленьких детей.
В среду во время патрулирования во дворе жилого дома в Вецмилгрависе сотрудники полиции Рижского самоуправления заметили красный автомобиль Citroen, на крышке багажника которого была белая наклейка с логотипом авиакомпании "Аэрофлот", на которой была изображена советская символика - серп и молот, сообщили в полиции.
За рубежом:
В Украине приняты поправки к законам о прохождении военной службы и о мобилизации. Rus.Postimees выяснил, как новые правила отразятся на жизни военнообязанных украинцев, живущих в Европе, в том числе и в Латвии, что им теперь делать и как планировать свою жизнь.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, связанную со смертью российского оппозиционера Алексея Навального в колонии в феврале этого года. В резолюции Владимир Путин назван диктатором, а патриарх Русской православной церкви Кирилл - его соратником.
Когда житель Эстонии покупал автомобиль почти за 60 000 евро, он вряд ли предполагал, с какими проблемами ему предстоит столкнуться. При прохождении планового техосмотра в машине был выявлен недочет, который не позволял использовать транспортное средство. Добиваться правды пришлось с помощью Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.
Интересное чтиво:
Журналист "Новой Газеты. Европа" Илья Азар в эфире программы RUS TVNET "Кто вам платит?" рассказал о том, как он относится к заявлениям журналистки Божены Рынской о "русском мире" в Латвии. Кроме того, он сам высказался о русскоязычных жителях Латвии, указав на их, по его мнению, низкую социальную активность.
В апреле ипотечные заемщики начали получать компенсацию за выросшие процентные платежи. TVNET+ выяснил, какие суммы перечисляют ипотечникам, а также когда ожидать снижения EURIBOR.
Когда отпуск по уходу за ребенком подошел к концу, Байба (имя изменено) была готова вернуться на работу. Коллеги ждали ее обратно, руководство компании также создавало впечатление, что думает о месте и будущей роли Байбы в компании. Но первый день возвращения оказался и последним в компании, где она провела пять лет.
Советский и латвийский актер Ивар Калныньш рассказал в интервью DW о том, почему его разлюбили в России и каково ему было быть секс-символом СССР, а также о нежелании играть Путина.
Пока апрель этого года можно назвать контрастным и в целом теплым месяцем, говорит синоптик, руководитель отдела прогнозов LVĢMC Лаура Круминя. Однако начало следующей недели принесет значительную волну холода, и, скорее всего, погода будет довольно непривычной.
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