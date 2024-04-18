Главное за 18 апреля ⟩ ПАСЕ не признала легитимность Путина, грядет экстремальная погода и штраф за наклейку на авто

Когда житель Эстонии покупал автомобиль почти за 60 000 евро, он вряд ли предполагал, с какими проблемами ему предстоит столкнуться. При прохождении планового техосмотра в машине был выявлен недочет, который не позволял использовать транспортное средство. Добиваться правды пришлось с помощью Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

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Журналист "Новой Газеты. Европа" Илья Азар в эфире программы RUS TVNET "Кто вам платит?" рассказал о том, как он относится к заявлениям журналистки Божены Рынской о "русском мире" в Латвии. Кроме того, он сам высказался о русскоязычных жителях Латвии, указав на их, по его мнению, низкую социальную активность.

В апреле ипотечные заемщики начали получать компенсацию за выросшие процентные платежи. TVNET+ выяснил, какие суммы перечисляют ипотечникам, а также когда ожидать снижения EURIBOR.

Когда отпуск по уходу за ребенком подошел к концу, Байба (имя изменено) была готова вернуться на работу. Коллеги ждали ее обратно, руководство компании также создавало впечатление, что думает о месте и будущей роли Байбы в компании. Но первый день возвращения оказался и последним в компании, где она провела пять лет.

Советский и латвийский актер Ивар Калныньш рассказал в интервью DW о том, почему его разлюбили в России и каково ему было быть секс-символом СССР, а также о нежелании играть Путина.

Пока апрель этого года можно назвать контрастным и в целом теплым месяцем, говорит синоптик, руководитель отдела прогнозов LVĢMC Лаура Круминя. Однако начало следующей недели принесет значительную волну холода, и, скорее всего, погода будет довольно непривычной.

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