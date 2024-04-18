В Польше арестован мужчина: он якобы предлагал спецслужбам РФ помощь в убийстве Зеленского

В заявлении Генпрокуратуры говорится, что гражданин Польши Павел К. был задержан в среду и обвинен в готовности передать российским агентам информацию о системе безопасности аэропорта.

Подозреваемый искал контакты с россиянами, непосредственно участвующими в войне против Украины, и готовился предоставить им подробную информацию об аэропорте Жешув-Ясёнка, который находится на юго-востоке Польши недалеко от границы с Украиной.

Он также помог российскому спецназу спланировать возможное убийство Зеленского во время его пребывания в стране.

Аэропорт, который контролируется военными США, используется для доставки военных и гуманитарных грузов, предназначенных для Украины.

Аэропорт также часто используется Зеленским во время зарубежных визитов.

Польша была проинформирована о деятельности подозреваемого украинской прокуратурой, и это позволило получить "существенные доказательства", говорится в заявлении.

В случае признания виновным подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!