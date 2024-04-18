Станет ли зубной врач дешевле? Сейм продолжит рассмотрение инициативы

Автор инициативы Гундар Удрис ранее на заседании комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям призвал парламент признать стоматологию сферой, где возможна и необходима государственная поддержка и взрослым жителям страны.

По мнению Удриса, необходимо создать базовый комплект государственного софинансирования, определив услуги и лимит на количество софинансируемых посещений зубного врача. Автор инициативы считает, что необходимо определить и целевые группы поддержки.

"Начать хотя бы с малообеспеченных лиц, хотя эта проблема в буквальном смысле является зубной болью для самых широких слоев общества", - отметил Удрис.

"Сейчас людей пугает одна только мысль о необходимости стоматологических услуг. Зная цены на услуги, люди годами откладывают посещение стоматолога. Это ухудшает ситуацию и способствует развитию проблем, связанных со здоровьем зубов, вплоть до применения антибиотиков и потери зубов, что тоже далеко не бесплатный процесс", - отметил Удрис.