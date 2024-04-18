Станет ли зубной врач дешевле? Сейм продолжит рассмотрение инициативы

Сейм сегодня, 18 апреля, передал на рассмотрение комиссиям инициативу жителей о государственном софинансировании стоматологических услуг.
Автор инициативы Гундар Удрис ранее на заседании комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям призвал парламент признать стоматологию сферой, где возможна и необходима государственная поддержка и взрослым жителям страны.
По мнению Удриса, необходимо создать базовый комплект государственного софинансирования, определив услуги и лимит на количество софинансируемых посещений зубного врача. Автор инициативы считает, что необходимо определить и целевые группы поддержки.
"Начать хотя бы с малообеспеченных лиц, хотя эта проблема в буквальном смысле является зубной болью для самых широких слоев общества", - отметил Удрис.
"Сейчас людей пугает одна только мысль о необходимости стоматологических услуг. Зная цены на услуги, люди годами откладывают посещение стоматолога. Это ухудшает ситуацию и способствует развитию проблем, связанных со здоровьем зубов, вплоть до применения антибиотиков и потери зубов, что тоже далеко не бесплатный процесс", - отметил Удрис.
Представитель Министерства здравоохранения на заседании заявила, что есть заболевания, которые можно и которые нельзя предотвратить, и болезни зубов можно предотвратить путем правильного регулярного ухода, качественного питания и отказа от вредных привычек. По словам представителя Минздрава, если человек заботится о своем здоровье профилактически, то острая боль возникает в редких случаях.
Представитель Национальной службы здравоохранения отметила, что в этом году в целом на оплаченные государством стоматологические услуги выделено 34 млн евро и дополнительно направлено 10 млн на сокращение очередей, перерасчет тарифов и внедрение новых услуг.
Приоритетной группой, которой необходимо обеспечить стоматологические услуги, являются дети. У женщин во время беременности повышается угроза здоровью зубов, поэтому, по мнению министерства, это была бы следующая приоритетная группа, которая должна получить господдержку.
По словам вице-президента Латвийской ассоциации зубных врачей Андиса Паэглитиса, сначала нужно добиться, чтобы была "нормальная" оплата тарифов, чтобы детей можно было полноценно лечить.
Вице-президент Латвийского общества врачей Ангелика Круминя выразила поддержку инициативе, так как проблемы с зубами возникают не только у детей и малообеспеченных лиц. По ее словам, нередко длительное ожидание в очереди приводит к просроченному посещению стоматолога, в результате чего люди попадают в больницу с инфекционными заболеваниями.
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