Иран заявил, что сбил несколько беспилотников. Местные СМИ сообщали о взрывах и работе ПВО

Информационное агентство FARS ранее сообщило, что в районе армейской авиабазы Шекари недалеко от Международного аэропорта Исфахана прогремели три взрыва.

По данным агентства, в Исфахане сработала система ПВО, которая засекла беспилотник. В результате взрывов были разбиты окна нескольких офисных зданий.

Телекомпания IRIB со ссылкой на «надежные источники» сообщила, что «громкие звуки, раздававшиеся в нескольких регионах страны, были результатом активизации системы противовоздушной обороны для борьбы с несколькими неопознанными мини-дронами».

Аэропорт Исфахана также соседствует с авиабазой Хатами, а на территории провинции Исфахан расположено несколько иранских ядерных объектов.

Как сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники, инцидентов на объектах ядерной инфраструктуры не зафиксировано.

Полеты над Тегераном и другими городами были временно приостановлены. В частности, не принимал и не отправлял рейсы Международный аэропорт имени Имама Хомейни в иранской столице, сообщали местные СМИ.

Агентство Mehr уточнило, что полеты приостановлены в Тегеран, Исфахан и Шираз, а также в аэропорты на западе, северо-западе и юго-западе страны.

Телекомпания CNN ранее также сообщала, что восемь самолетов, которые находились в воздушном пространстве Ирана, отклонились от курса.

Согласно данным сервиса Flightradar24, среди них были лайнеры авиакомпаний Emirates и Flydubai. Позднее стало известно, что Flydubai отменила рейсы в Иран.

Контекст Фото: BBC

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Контекст Фото: BBC