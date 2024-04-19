Иран заявил, что сбил несколько беспилотников. Местные СМИ сообщали о взрывах и работе ПВО

Власти Ирана заявили, что сбили несколько беспилотников, и отвергли информацию о ракетной атаке на страну со стороны Израиля. Ранее иранские СМИ сообщили о взрывах в районе города Исфахан в центральной части Ирана и работе ПВО в разных регионах.
«Несколько беспилотников были успешно сбиты противовоздушной обороной страны, информации о ракетной атаке пока нет», — написал представитель Иранского космического агентства Хоссейн Далириан в соцсети X.
Ранее телеканалы CBS News и ABC News сообщали со ссылкой на американских официальных лиц, что Израиль запустил ракеты в сторону Ирана. Белый дом и Пентагон это не комментировали.
«У нас нет комментариев на данный момент», — сказал AFP представитель израильской армии.
Израильские власти ранее предупреждали, что могут нанести ответный удар после того, как в прошлые выходные Иран выпустил сотни ракет и беспилотников по израильским городам. Почти все они были сбиты.
При этом США дали понять, что не присоединятся к ответному удару по Ирану, но в четверг ввели санкции против людей и организаций, причастных к производству иранских дронов, в надежде сдержать эскалацию.
Информационное агентство FARS ранее сообщило, что в районе армейской авиабазы Шекари недалеко от Международного аэропорта Исфахана прогремели три взрыва.
По данным агентства, в Исфахане сработала система ПВО, которая засекла беспилотник. В результате взрывов были разбиты окна нескольких офисных зданий.
Телекомпания IRIB со ссылкой на «надежные источники» сообщила, что «громкие звуки, раздававшиеся в нескольких регионах страны, были результатом активизации системы противовоздушной обороны для борьбы с несколькими неопознанными мини-дронами».
Аэропорт Исфахана также соседствует с авиабазой Хатами, а на территории провинции Исфахан расположено несколько иранских ядерных объектов.
Как сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники, инцидентов на объектах ядерной инфраструктуры не зафиксировано.
Полеты над Тегераном и другими городами были временно приостановлены. В частности, не принимал и не отправлял рейсы Международный аэропорт имени Имама Хомейни в иранской столице, сообщали местные СМИ.
Агентство Mehr уточнило, что полеты приостановлены в Тегеран, Исфахан и Шираз, а также в аэропорты на западе, северо-западе и юго-западе страны.
Телекомпания CNN ранее также сообщала, что восемь самолетов, которые находились в воздушном пространстве Ирана, отклонились от курса.
Согласно данным сервиса Flightradar24, среди них были лайнеры авиакомпаний Emirates и Flydubai. Позднее стало известно, что Flydubai отменила рейсы в Иран.
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