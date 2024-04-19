Пришлось терпеть не только боль, но и унижение. Женщина о неприятном опыте в больнице

Во время Пасхи зрительница программы 4.studija Иманта Дреймане пришла в приемное отделение Видземской больницы с сильными болями в желудке, но врачи отнеслись к ней как к симулянтке, говорит она.

"Живот у меня начал болеть довольно рано, около трех. Потом болел до семи, а потом я решила, что могу сама пойти в больницу. Я уже была в больнице около восьми утра, а в десять меня выписали и сделали заключение, что это гастрит", - рассказала Иманта.

Ей прописали лекарства, и она со спокойным сердцем отправилась домой, причем старательно выполняла рекомендации врачей. Пока боль не вернулась с удвоенной силой. Вызвали скорую помощь, но прием в больнице оказался унизительным.

"Ко мне подошла медсестра и сказала: "Что ты вообще тут делаешь? Мы утром тебе уже сказали, что надо делать", - рассказывает Иманта.

Она призналась, что слышала, как ее называли симулянткой в больнице и унижали. Все же оказалось, что ей требуется операция.

Представитель Видземской больницы подчеркнула, что приемное отделение больницы работает в усиленном режиме, обслуживая очень большое количество пациентов. При этом она призналась, что это не оправдание столь неудачной коммуникации с пациентом.

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Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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