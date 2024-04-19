О нехватке артиллерийских снарядов говорилось много. Что же касается противотанковых ракетных комплексов и наземных мин, хорошо себя зарекомендовавших на предыдущих этапах войны, то в списке Госдепа они есть.

Британские «Джавелины» здесь не в счёт, но 9 тысяч комплексов TOW — американского производства, и в армии США их огромное количество.

Как и поставлявшихся Украине противопехотных мин M18A1 «Клеймор» и противотанковых M21, а также систем дистанционной постановки противотанковых мин RAAMS.

Если сейчас их не хватает, то это ещё одна критическая позиция по недопоставкам вооружений ВСУ.

Противопехотная мина M18A1 «Клеймор» Фото: Getty Images

Нужны просто деньги

В Украине есть собственные производственные мощности, но они простаивают, потому что оружейникам нечем платить, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

По его словам, весь оборонный бюджет страны на 2024 год — около 40 млрд долларов, из которого большая часть идёт на зарплаты и выплаты военнослужащим, а также расходы на содержание личного состава и техники.

«На покупку вооружений остается 6 млрд долларов. Это та сумма, которую мы сегодня имеем в контрактах для наших производителей, прежде всего украинских, и это очень мало, поскольку наши производственные возможности втрое больше», — сказал министр.

Украина ведет переговоры с иностранными партнерами по закупке изделий украинской военной промышленности с последующей передачей этой техники и вооружений ВСУ, сообщил Камышин.

Контекст Фото: BBC

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Контекст Фото: BBC