Фото ⟩ В России упал бомбардировщик. В ВСУ заявили, что он был сбит украинскими ракетами

Летчики упавшего самолета катапультировались. Три члена экипажа были эвакуированы группой поиска и спасения, еще одного летчика ищут, сообщили в Минобороны России. Позже губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что один из троих найденных летчиков погиб. Четвертого летчика продолжают искать, уточнил Владимиров.

В министерстве добавили, что самолет упал в безлюдной местности после боевого задания. Боекомплекта на его борту не было. По данным Минобороны России, разрушений на земле нет.

Предварительной причиной аварии российские военные назвали техническую неисправность.

В России упал бомбардировщик. В ВСУ заявили, что он был сбит украинскими ракетами Фото: AFP / Scanpix

В ВСУ заявили, что Ту-22М3 был сбит зенитными ракетными подразделениями воздушных сил совместно с Главным управлением разведки (ГУР) Украины. В ведомстве утверждают, что такой самолет был сбит впервые, и называют его носителем крылатых ракет Х-22, которыми российские войска атакуют мирные украинские города.

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