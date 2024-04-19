Спикер парламента Эстонии Лаури Хуссар, спикер парламента Латвии Дайга Миериня и спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен поблагодарили Джонсона за то, что под его личным руководством Конгресс демонстрирует историческое единство двух партий в поддержке совместных усилий по оказанию помощи Украине.

"Европа принимает исторические меры для укрепления своей обороноспособности, но это неизбежно требует времени - времени, которого у Украины нет. Поэтому помощь США крайне необходима в нынешний поворотный момент, пока Европа не достигла независимого оборонного потенциала и мы не начали прикладывать еще больше усилий для оказания помощи Украине", - говорится в письме.

Спикеры выразили надежду на то, что Конгресс примет правильное решение и одобрит пакет помощи Украине, которой это крайне необходимо, чтобы выступить против тиранов и агрессоров и во имя нашей коллективной безопасности. "Поддержка Украины - это инвестиция в наше коллективное безопасное будущее", - отмечается в письме спикеру Палаты представителей США.