Спикеры парламентов Эстонии, Латвии и Литвы направили спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону совместное письмо, в котором подчеркнули продолжающуюся российскую угрозу и отметили, что помощь Украине крайне необходима именно сейчас, когда Европа укрепляет свою самостоятельную оборонную способность, сообщили в пресс-службе парламента Эстонии.
Спикер парламента Эстонии Лаури Хуссар, спикер парламента Латвии Дайга Миериня и спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен поблагодарили Джонсона за то, что под его личным руководством Конгресс демонстрирует историческое единство двух партий в поддержке совместных усилий по оказанию помощи Украине.
"Европа принимает исторические меры для укрепления своей обороноспособности, но это неизбежно требует времени - времени, которого у Украины нет. Поэтому помощь США крайне необходима в нынешний поворотный момент, пока Европа не достигла независимого оборонного потенциала и мы не начали прикладывать еще больше усилий для оказания помощи Украине", - говорится в письме.
Спикеры выразили надежду на то, что Конгресс примет правильное решение и одобрит пакет помощи Украине, которой это крайне необходимо, чтобы выступить против тиранов и агрессоров и во имя нашей коллективной безопасности. "Поддержка Украины - это инвестиция в наше коллективное безопасное будущее", - отмечается в письме спикеру Палаты представителей США.
По словам спикеров парламентов балтийских государств, совместная помощь помогла остановить агрессора и освободить значительную часть оккупированных территорий Украины, но Россия продолжает представлять серьезную угрозу. Поэтому они приветствуют убедительные действия США в качестве лидера и стремление страны поддержать свободу и безопасность в Европе.
"Сегодня мир быстро движется к разрушению миропорядка. В Европе мы ощущаем это все сильнее с каждым днем, так как Россия и другие враждебные силы используют все имеющиеся у них средства, в том числе гибридные, чтобы дестабилизировать нас. Мы считаем своими долгом и задачей предотвратить это погружение в хаос и безнаказанность", - подчеркнули спикеры.
По заверению спикеров Эстонии, Латвии и Литвы, страны Балтии взяли на себя обязательство продолжать расширять свою поддержку Украине и ее вооруженным силам, считая это значительной инвестицией в индивидуальную и коллективную безопасность. "Ось зла должна быть повержена, а все преступники - привлечены к ответственности. Это послужит значительным сдерживающим фактором в предотвращении дальнейших конфликтов и вернет нашим народам чувство контроля и безопасности", - отмечается в заявлении спикеров.
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