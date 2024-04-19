Убийство подростка в Юрмале: в действиях полиции нарушений не обнаружено

Согласно информации, полученной в ходе расследования, между указанной компанией молодежи и пострадавшим подростком и его другом произошел конфликт, в ходе которого один из группы молодых людей, проживающих в детском доме, дважды ударил подростка ножом в область сердца и живота. После случившегося группа молодых людей покинула место происшествия, оставив раненого молодого человека с его другом.

В ту же ночь полицейские Юрмальского участка прибыли в учреждение социального ухода и реабилитации, где обнаружили причастных молодых людей, которые вместе с воспитателями были доставлены в участок полиции.

Подозреваемый в совершении этого преступления подросток еще не достиг возраста 14 лет и ранее попадал в поле зрения полиции за бродяжничество и кражу из магазина. Сейчас решается вопрос о дальнейших действиях в отношении него. Остальным подросткам в компании - от 11 до 14 лет.

Полиция начала уголовный процесс по п. 2 ст. 117 Уголовного закона - об убийстве при отягчающих обстоятельствах в случае убийства несовершеннолетнего.

Ранее порталу Rus.LSM.lv одна из очевидцев заявила, что произошедшее было не обычным конфликтом, а массовой дракой.

Женщина вначале позвонила по телефону 113 и попросила соединить ее с юрмальской полицией. Женщина сообщила, что в Слоке напротив почты толпа молодых людей напала на двух детей. Далее последовало несколько вопросов, однако она не смогла назвать точный адрес, поэтому попросила передать информацию полиции. На это ответили, что никакой информации никому не передадут из-за отсутствия конкретного описания и адреса, по которому произошел инцидент.

Тогда женщина позвонила по телефону 110, где ей ответили примерно то же самое.

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