В качестве основного направления деятельности компании указаны инвестиции в акционерный капитал компаний, венчурные инвестиции, в том числе через инвестиционные компании. Уставный капитал "Группы Океан" составляет 100 000 рублей (около 1000 евро).

По данным Forbes.ru, компания могла бы работать в интересах российского импортера рыбы и морепродуктов Unifrost. В компании отказалась комментировать сделки третьих лиц.

Компании группы Vičiūnu grupe в прошлом году заплатили в госбюджет России 5,46 млрд рублей (55,2 млн евро), что на 10,2% больше, чем в 2022 году, свидетельствуют данные инициативной группы STOP tirdzniecībai Krievijā ("СТОП торговля в России").

Мэр Каунаса, второго по величине города Литвы, Висвалдас Матийошайтис и его деловой партнер Людас Скерюс владеют в равных долях компанией VG Holding, которая является владельцем Vičiūnu grupe.

Vičiūnu grupe владеет брендом Viči.

Президент Литвы Гитанс Науседас ранее заявлял, что не покидающая Россию Vičiūnu grupe наносит не только репутационный, но и политический ущерб, а сам Матийошайтис уязвим в этой ситуации. По его словам, хотя политические оценки действий группировки высказывались неоднократно, до сих пор встречались аргументы о том, что она не может покинуть Россию, поскольку это будет означать "очень большие потери".

Из-за деятельности в России Украина включила Vičiūnu grupe в список международных спонсоров войны.

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