В пятницу, 19 апреля, литовская группа продуктов питания Vičiūnu grupe официально подтвердила свой уход с рынка России и стран Содружества Независимых Государств (СНГ).
Vičiūnu grupe подтвердила продажу своего производственного предприятия в Калининграде, а также логистических и торговых компаний в семи странах. Всего было продано 15 компаний. Литовская группа не раскрывает сумму сделки.
"Таким образом, компания полностью ушла с России и других рынков СНГ", - сказано в сообщении Vičiūnu grupe.
"Сегодня я могу сказать, что мы больше не работаем в России и СНГ. Точка", - заявил член правления группы Дайнюс Матийошайтис.
"Договор купли-продажи заключен с российской компанией "Группа Океан", которая уже перевела большую часть суммы через филиал европейского банка", - добавили в Vičiūnu grupe.
Помимо Vičiūnai-Rus, базирующейся в Калининграде, литовская группа продала компании в России, Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Узбекистане и Грузии.
"Группа Океан" приобрела все компании и права использования бренда Viči на рынке СНГ.
По данным российских СМИ, "Группа Океан" была основана в Санкт-Петербурге в июне прошлого года, однако в Едином реестре юридических лиц России имена владельцев компании не указаны.
Единственная общедоступная информация свидетельствует об отсутствии международных санкций против компании и о том, что ею управляет Мария Бухарова.
В качестве основного направления деятельности компании указаны инвестиции в акционерный капитал компаний, венчурные инвестиции, в том числе через инвестиционные компании. Уставный капитал "Группы Океан" составляет 100 000 рублей (около 1000 евро).
По данным Forbes.ru, компания могла бы работать в интересах российского импортера рыбы и морепродуктов Unifrost. В компании отказалась комментировать сделки третьих лиц.
Компании группы Vičiūnu grupe в прошлом году заплатили в госбюджет России 5,46 млрд рублей (55,2 млн евро), что на 10,2% больше, чем в 2022 году, свидетельствуют данные инициативной группы STOP tirdzniecībai Krievijā ("СТОП торговля в России").
Мэр Каунаса, второго по величине города Литвы, Висвалдас Матийошайтис и его деловой партнер Людас Скерюс владеют в равных долях компанией VG Holding, которая является владельцем Vičiūnu grupe.
Vičiūnu grupe владеет брендом Viči.
Президент Литвы Гитанс Науседас ранее заявлял, что не покидающая Россию Vičiūnu grupe наносит не только репутационный, но и политический ущерб, а сам Матийошайтис уязвим в этой ситуации. По его словам, хотя политические оценки действий группировки высказывались неоднократно, до сих пор встречались аргументы о том, что она не может покинуть Россию, поскольку это будет означать "очень большие потери".
Из-за деятельности в России Украина включила Vičiūnu grupe в список международных спонсоров войны.
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