Главное за 20 апреля ⟩ Трагедия на борту Ryanair, сценарии развития Латвии и странное поведение королевы Летиции

"Долго ждали, готовились, в конце концов смогли это сделать", — так руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов кратко ответил на вопрос Украинской службы Би-би-си о том, как удалось сбить российский стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ, который в эту ночь участвовал в очередном ударе по Украине.

35-летний мужчина, у которого во время полета случился сердечный приступ, скончался на рейсе Ryanair над Италией. Его беременная жена сидела в другом ряду в задней части самолета, пишет Rus.Postimees.

Российские СМИ сообщают о развертывании на cеверо-западе РФ ракетной бригады, вооруженной комплексами "Искандер-М", сообщает Rus.Postimees.

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"Конечно, я шучу и про парней, и про бывшего мужа. Ему досталось, наверное, больше всего и достается по сей день", - признается комик и журналист Алёна Борисова.

Во второй половине дня 7 декабря 1958 года пять членов семьи Мартинов - Кен (54), его жена Барбара (48), дочери Вирджиния (13), Барбара (14), которую называли Барби, и Сьюзен (11) - сели в универсал Ford, чтобы отправиться в живописное ущелье реки Колумбия и собрать зелень для украшения своего дома в Портленде. Рождество было не за горами.

Они планировали вскоре вернуться, в раковине дома осталась грязная посуда, а в стиральной машине - грязное белье. Однако домой они так и не вернулись. В какой-то момент тем зимним днем они бесследно исчезли и до сих пор не найдены.

Почему королева Испании Летиция во время посещения королевской семьи Нидерландов встречала гостей на приеме, сидя в кресле? Оказывается, у королевы была веская причина!

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