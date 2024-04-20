Первый выходной подходит к концу и RUS TVNET вспоминает главные события уходящей субботы, 20 апреля: от поимки скинхедов до трагической смерти на борту Ryanair и улучшении дорожного движения на улицах Бруниниеку и Вайдавас.
Главное за 20 апреля ⟩ Трагедия на борту Ryanair, сценарии развития Латвии и странное поведение королевы Летиции
Новости Латвии:
Прокуратура предъявила обвинение гражданину Латвии в том, что он отправился в Украину с целью совершения диверсии.
У Латвии до 2040 года возможны четыре сценария развития - от Латвии как мощного центра стран Балтии до одинокой и изолированной страны, считает недавно созданный аналитический центр Laser, для основания которого объединились известные в Латвии известные представители латвийского бизнеса, сообщает агентство LETA.
20 апреля Государственная полиция в сотрудничестве со Службой государственной безопасности (VDD) задержала нескольких представителей субкультуры скинхедов, которые подозреваются в публичном восхвалении геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира или военных преступлений, совершенных в нацистской Германии, а также в совершении действий, направленных на разжигание расовой ненависти.
Ведущий передачи Zebra Паулс Тимротс похвалил Рижскую думу, которая приняла во внимание прозвучавшую в прошлых выпусках передачи критику и улучшила дорожное движение на улицах Бруниниеку и Вайдавас.
За рубежом:
Суд в Томске постановил выдворить из России латвийского рэпера Платину, сообщает "Медуза". Платине (настоящее имя Роберт Плаудис) также назначили штраф в четыре тысячи рублей (неполные 40 евро). До выдворения Плаудис будет находиться в спецприемнике Томска, сообщает Telegram-канал "Милый Томск".
"Долго ждали, готовились, в конце концов смогли это сделать", — так руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов кратко ответил на вопрос Украинской службы Би-би-си о том, как удалось сбить российский стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ, который в эту ночь участвовал в очередном ударе по Украине.
35-летний мужчина, у которого во время полета случился сердечный приступ, скончался на рейсе Ryanair над Италией. Его беременная жена сидела в другом ряду в задней части самолета, пишет Rus.Postimees.
Российские СМИ сообщают о развертывании на cеверо-западе РФ ракетной бригады, вооруженной комплексами "Искандер-М", сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
"Конечно, я шучу и про парней, и про бывшего мужа. Ему досталось, наверное, больше всего и достается по сей день", - признается комик и журналист Алёна Борисова.
Во второй половине дня 7 декабря 1958 года пять членов семьи Мартинов - Кен (54), его жена Барбара (48), дочери Вирджиния (13), Барбара (14), которую называли Барби, и Сьюзен (11) - сели в универсал Ford, чтобы отправиться в живописное ущелье реки Колумбия и собрать зелень для украшения своего дома в Портленде. Рождество было не за горами.
Они планировали вскоре вернуться, в раковине дома осталась грязная посуда, а в стиральной машине - грязное белье. Однако домой они так и не вернулись. В какой-то момент тем зимним днем они бесследно исчезли и до сих пор не найдены.
Почему королева Испании Летиция во время посещения королевской семьи Нидерландов встречала гостей на приеме, сидя в кресле? Оказывается, у королевы была веская причина!
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