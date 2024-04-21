В США десятилетний мальчик признался в убийстве 32-летнего мужчины

Ресберри был найден с огнестрельным ранением в голову в собственном доме 18 ноября 2022 года. Мальчик, имя которого не раскрывается, признал свою вину в совершенном два года назад убийстве. На тот момент ему было всего семь лет.

После того, как полиция обнаружила тело мужчины, детективы обыскали округу дома и провели анализ данных мобильного телефона, однако не нашли ничего, что могло бы рассказать больше об обстоятельствах произошедшего.

Дело оставалось нераскрытым до 12 марта 2024 года, когда директор школы, в которой учился мальчик, не рассказал о его угрозах другому ученику в школьном автобусе. Мальчик пригрозил убить школьника.

После этого один из работников школы рассказал, что мальчик признался в убийстве мужчины два года назад. Ребенку после этого провели медицинскую экспертизу - во время оценки он описал совершенное убийство очень подробно.

Он рассказал, что совершил убийство 16 января 2022 года, когда был в гостях у дедушки. Он не был знаком с Ресберри, однако в тот день видел его гуляющим.

После этого он взял в дедушкином доме пистолет, зашел домой к Ресберри и выстрелил в спавшего на диване мужчину.

После психиатрической оценки и лечения 10-летний мальчик был обвинен в угрозах террористического характера в школьном автобусе. Обвинение в убийстве против него не выдвигали, так как на момент совершения преступления ему было всего семь лет.

По законам штата Техас, уголовная ответственность у детей наступает с десятилетнего возраста.

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