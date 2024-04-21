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В субботу в ДТП пострадали 15 человек: в Добельском крае людей вырезали из машины

rus.tvnet.lv/LETA
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Аварийный знак
Аварийный знак Фото: Shutterstock

В субботу в Латвии зарегистрировано 90 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 15 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Около 21:30 вечера поступил вызов в Аурскую волость Добельского края, где столкнулись два автомобиля.

Три человека были освобождены из машины с помощью гидравлических инструментов и переданы медикам.

Вчера полиция задержала восемь водителей за вождение в нетрезвом состоянии, заведено пять уголовных дел.

Выписано 303 штрафа за превышение скорости и три за агрессивное вождение, а всего полиция составила 644 протокола о нарушении правил дорожного движения.

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