Решение палаты представителей Конгресса США о помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов восстановит боевой дух украинцев, заявил агентству LETA историк и политолог Карлис Даукштс.
По словам Даукштса, решение палаты представителей США пока не имеет реального наполнения, но оно может восстановить боевой дух украинцев и оказать моральную поддержку, поскольку чувствуется усталость от войны.
Он считает, что и объявленная мобилизация в Украине дала "второе дыхание", так что решение имеет, по крайней мере на данный момент, скорее косвенное, чем прямое влияние. Даукштс полагает, что дальнейшее продвижение законопроекта может быть быстрым и он будет вскоре подписан президентом США.
Отвечая на вопрос о том, почему решение было отложено, эксперт заявил, что это было связано со внутриполитическими разногласиями между двумя партиями в США, а не с геополитическими причинами.
"Пентагон заявил, что они уже готовы и доставят заказанное оружие Украине в течение нескольких недель. Вопрос в том, является ли это кредитом для Украины и придется ли его возвращать", - сказал эксперт.
Он добавил, что решение США - головная боль для России и вызвало там острую реакцию, но это обычная российская риторика.
Как уже сообщалось, члены нижней палаты американского Конгресса одобрили законопроект о выделении Украине военной помощи в размере более 60 млрд долларов. В поддержку законопроекта проголосовали 311 конгрессменов, против - 112.
Документ предусматривает выделение Украине почти 61 миллиарда долларов. Из этой суммы около 23 млрд предназначены для пополнения американских запасов оружия, 11 млрд - на финансирование операций США в регионе, около 14 млрд - на покупку современных систем вооружения и обороны, а непосредственно на вооружение для Украины - 23,2 млрд долларов.
Документ также обязывает президента США предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, однако глава Белого дома Джо Байден может отложить это решение, если сочтет, что передача ATACMS может навредить интересам нацбезопасности США.
Конгресс с прошлой осени не мог одобрить выделение Украине военной помощи в размере 61 миллиарда долларов из-за разногласий между Республиканской и Демократической партиями. Пакет помощи для Киева входил в единый законопроект о национальной безопасности США, который республиканцы не хотели принимать из-за отсутствия в нем мер по охране границы США.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!