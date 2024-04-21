По словам Даукштса, решение палаты представителей США пока не имеет реального наполнения, но оно может восстановить боевой дух украинцев и оказать моральную поддержку, поскольку чувствуется усталость от войны.

Он считает, что и объявленная мобилизация в Украине дала "второе дыхание", так что решение имеет, по крайней мере на данный момент, скорее косвенное, чем прямое влияние. Даукштс полагает, что дальнейшее продвижение законопроекта может быть быстрым и он будет вскоре подписан президентом США.

Отвечая на вопрос о том, почему решение было отложено, эксперт заявил, что это было связано со внутриполитическими разногласиями между двумя партиями в США, а не с геополитическими причинами.

"Пентагон заявил, что они уже готовы и доставят заказанное оружие Украине в течение нескольких недель. Вопрос в том, является ли это кредитом для Украины и придется ли его возвращать", - сказал эксперт.

Он добавил, что решение США - головная боль для России и вызвало там острую реакцию, но это обычная российская риторика.