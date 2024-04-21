Главное за 21 апреля ⟩ "Снежные билеты" в апреле, грустный прогноз синоптиков и китайские авто на рынке Латвии

​За последние годы с самолетами американского аэрокосмического гиганта Boeing произошло множество громких инцидентов, от просто неприятных до крупных катастроф в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах, унесших жизни 346 человек.

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Пользователи соцсети Х устроили дискуссию, став на время экспертами в области моды и стиля. На этот раз жертвой стала министр культуры Агнесе Логина и ее выбор одежды. Портал Apollo.lv поинтересовался мнением эксперта по этикету об одежде министра, а также спросил социолога, почему пользователям соцсетей кажется столь важным эту одежду комментировать.

Этот тест - проверка не только знаний, но и внимательности. Начнем!

В новом выпуске ведущая передачи Kuuuurija Катрин Луст отправится в эстонский уезд Пыльвамаа, где разгорелся скандал. Пожилая пара десятилетиями хранила личные вещи в старом гараже, пока однажды соседи не сообщили, что теперь их добро принадлежат им! Об этом рассказывает Rus.Postimees.

В ночь на понедельник, 22 апреля, небо затянет тучами, лишь на западе Курземе в первой половине ночи небо прояснится. На большей части территории, преимущественно в центральных и восточных регионах, ожидаются осадки - дождь и мокрый снег, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

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