Неделя подходит к концу - погода вновь не радует, а RUS TVNET вспоминает главные события уходящего воскресенья, 21 апреля - от проблем рижанки при покупки абонемента в автомойке до проблем аэрокосмического гиганта Boeing и модного разбора наряда министра культуры.
Главное за 21 апреля ⟩ "Снежные билеты" в апреле, грустный прогноз синоптиков и китайские авто на рынке Латвии
Новости Латвии:
По прогнозам Латвийского Центра окружающей среды, геологии и метеорологии, днем в понедельник, 22 апреля, в столице возможен сильный снегопад, который продлится до вторника, поэтому в понедельник самоуправление Риги введет так называемые "снежные билеты". В этот день водители смогут пользоваться городским общественным транспортом бесплатно.
Во вторник, 23 апреля, правительство примет решение о постепенном отказе от русского языка как второго иностранного в основном образовании.
Рижанка Ольга отозвалась на призыв воспользоваться услугами новой автомойки в Риге. Женщина приобрела абонемент на три месяца, однако услугу по-прежнему не получила, сообщает передача Bez Tabu.
В этом году на латвийский рынок электрокаров пришел новый игрок - китайский GWT. По крайней мере первое его появление было ярким. Компания заняла третье место по количеству проданных в первом квартале полностью электрических автомобилей, уступив только Volkswagen и Tesla. Компания заявила о себе при помощи модели ORA 03, сообщила вечером в субботу передача Panorāma Латвийского телевидения.
За рубежом:
В российской оппозиции все громче звучат голоса тех, кто выступает против войны в Украине, но "за Россию". Разбираемся, кто это, и чего они хотят.
За последние годы с самолетами американского аэрокосмического гиганта Boeing произошло множество громких инцидентов, от просто неприятных до крупных катастроф в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах, унесших жизни 346 человек.
Интересное чтиво:
Пользователи соцсети Х устроили дискуссию, став на время экспертами в области моды и стиля. На этот раз жертвой стала министр культуры Агнесе Логина и ее выбор одежды. Портал Apollo.lv поинтересовался мнением эксперта по этикету об одежде министра, а также спросил социолога, почему пользователям соцсетей кажется столь важным эту одежду комментировать.
Этот тест - проверка не только знаний, но и внимательности. Начнем!
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В ночь на понедельник, 22 апреля, небо затянет тучами, лишь на западе Курземе в первой половине ночи небо прояснится. На большей части территории, преимущественно в центральных и восточных регионах, ожидаются осадки - дождь и мокрый снег, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.
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