В понедельник в Риге действуют "снежные билеты"

На дорогах образуется обледенение и слой снега, видимость ухудшится, поэтому условия движения на улицах столицы могут быть осложнены. В обслуживании улиц и тротуаров будут задействованы все муниципальные службы и имеющаяся техника, однако, чтобы облегчить уборку улиц и уменьшить возможные пробки, жителей просят по возможности максимально пользоваться общественным транспортом.

Учитывая, что большинство автомобилей уже оснащены летними шинами, Рижское самоуправление призывает быть особенно осторожными, выполнять свои рабочие обязанности удаленно, передвигаться на общественном транспорте или тщательнее планировать время выезда, учитывая, что, возможно, в дороге придется провести больше времени.

В понедельник документом, действительным для проезда в общественном транспорте, будет считаться свидетельство о регистрации легкового автомобиля, или техпаспорт. Его нужно будет предъявить только в случае контроля.

"Снежными билетами" может воспользоваться любой взрослый, взяв с собой в поездку техпаспорт автомобиля. Водительские права иметь при себе не обязательно. Техпаспорт автомобиля удостоверяет, что конкретное транспортное средство в этот момент не находится в движении, что и является целью самоуправления.

Такие билеты вводятся муниципалитетом с целью снижения интенсивности движения во время или после сильного снегопада, тем самым облегчая работу улично-ремонтной техники. О дальнейших решениях самоуправление призывает следить в аккаунтах Рижской думы в соцсетях, на сайте Riga.lv и в СМИ.

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