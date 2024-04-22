Летом откроются авиарейсы в Лиепаю. Стало известно, сколько будет стоить билет

Предполагается, что полеты по маршруту Рига - Лиепая будут осуществляться два раза в неделю с 11 июля по 5 августа.

Полеты из Риги в Лиепаю будут осуществляться по четвергам и воскресеньям в 23:10. Полеты из Лиепаи в Ригу будут осуществляться по пятницам и понедельникам в 5:45.

Продолжительность полета составит 45 минут, а стоимость билета в одном направлении - от 38 евро.

Как сообщалось, в прошлом году airBaltic перевезла 4,5 млн пассажиров, что на 36% больше, чем в 2022 году, и совершила более 44 000 полетов, что на 18% больше, чем годом ранее.

Аудированный оборот airBaltic в прошлом году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше, чем в 2022 году, при этом компания получила прибыль в размере 33,852 млн евро в противоположность убыткам годом ранее.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору Aircraft Leasing 1, принадлежащему датскому предпринимателю Ларсу Тусену, - 2,03%.

Ранее сообщалось, что airBaltic планирует объявить публичное предложение акций во второй половине года. Об этом заявил в понедельник, 22 апреля, в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" исполнительный директор авиакомпании Мартин Гаусс.

Он отметил, что до публичного предложения акций авиакомпания должна рефинансировать облигации и сейчас airBaltic находится в процессе рефинансирования, добавив, что акции airBaltic планируется выставить на биржу Nasdaq Riga.

Гаусс также сказал, что это публичное предложение акций будет крупнейшим в Балтии.

При этом глава авиакомпании отметил, что airBaltic также ведет переговоры с потенциальными инвесторами о привлечении 100 млн евро.

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