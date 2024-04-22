По методике ЕС, дефицит бюджета Латвии в прошлом году составил 2,2% ВВП

Дефицит государственного бюджета в прошлом году сократился на 885,7 млн евро по сравнению с 2022 годом.

В прошлом году консолидированный валовой долг правительства составил 17,581 млрд евро, или 43,6% ВВП.

Консолидированный валовой долг правительства в 2023 году увеличился на 1,543 млрд евро, или на 9,6%, по сравнению с 2022 годом.

Увеличение долга правительства в 2023 году было обусловлено тремя новыми выпусками еврооблигаций.

По данным Центрального статистического управления, расходы правительства в 2023 году увеличились на 5,2% по сравнению с 2022 годом и достигли 16,5 млрд евро, из которых 400 млн евро были потрачены на меры поддержки, компенсирующие рост цен на энергоносители, а доходы выросли на 12,3% и достигли 15,6 млрд евро.

По сравнению с данными Гозказны об операционном движении денежных средств, согласно которым дефицит консолидированного бюджета общего правительства в 2023 году составит 1,4 млрд евро, дефицит, рассчитанный Центральным статистическим управлением по методологии ESA 2010, ниже на 529,8 млн евро, или на 1,3 процентного пункта ВВП.

Годом ранее, в 2022 году, дефицит государственного бюджета Латвии, рассчитанный по методике ESA 2010, составлял 1,779 млрд евро или 4,6% ВВП, в 2021 году - 2,396 млрд евро или 7,2% ВВП, а в 2020 году - 1,318 млрд евро или 4,4% ВВП.

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