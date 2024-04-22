В Латвии выпало до 10 см снега: движение затруднено, но уже вечером выглянет солнце

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), утром во вторник, 23 апреля, в Латвии пасмурно, на большей части территории страны идет снег.
Самый густой снежный покров в Курземе. Девять сантиметров снега зафиксировано на наблюдательной станции в Салдусе, в Стенде - десять сантиметров.
Дороги во многих местах скользкие. Температура воздуха от -1 до +1 градуса.
Дует умеренный западный, юго-западный ветер, порывы в Курземе достигают 14 метров в секунду. Сильнейшие порывы ветра в понедельник достигали 20 метров в секунду в Лиепайском и Вентспилсском портах.
В Риге пасмурное и снежное утро, западный ветер дует порывами со скоростью до десяти метров в секунду, температура воздуха ноль градусов.
Галерея: Снег 22 апреля в Латвии
Во вторник, начиная с запада, в Латвии прекратится снегопад, и во многих местах выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
В первой половине дня снег продолжится в основном в Латгале и Видземе. Утром на дорогах будет скользко.
Температура воздуха поднимется до +1...+6 градусов. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер порывами 9-14 метров в секунду.
В Риге утром еще будет идти снег, позже существенных осадков не ожидается, а вечером будет солнечно. Температура поднимется до +5 градусов при умеренном западном, юго-западном ветре.
Из-за снега и гололеда на большей части территории Латвии затруднено движение
Об этом сообщает VSIA Latvijas valsts ceļi.
Заснеженные и скользкие участки дорог очищаются и посыпаются, на работах по содержанию дорог задействовано 96 единиц зимней техники.
Галерея: Метель 22 апреля в Латвии
Водителей призывают быть осторожными, выбирать подходящую скорость движения и соблюдать безопасную дистанцию.
Особую осторожность в таких погодных условиях следует соблюдать водителям, на автомобилях которых зимняя резина уже заменена на летнюю.
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