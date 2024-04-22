Главное за 22 апреля ⟩ Апрельский снег, самолет Рига - Лиепая и болезнь Кадырова

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в июле и августе этого года будет выполнять специальные рейсы в Лиепаю, свидетельствует информация на сайте airBaltic.

Поскольку торговля продуктами питания на Центральном рынке составляет всего 46% от общего объема торговли, в некоторых павильонах планируется организовать культурные, спортивные или развлекательные мероприятия, сообщает Latvijas Avīze.

38,7% жителей Латвии жертвовали на поддержку Украины или военных беженцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром исследования рынка и общественного мнения SKDS для LETA.

В субботу, 20 апреля, через Юрмалу проезжала колонна мотоциклистов, которая попала в дорожно-транспортное происшествие, что на короткое время вызвало замешательство на дорогах.

Чтобы быстрее очистить улицы города после зимнего сезона, в Риге с понедельника, 22 апреля, на нескольких улицах введен запрет на парковку, сообщили в Рижской думе.

В понедельник, 22 апреля, в 17:00 Rīgas satiksme онлайн расскажет о планах продления линии 7-го трамвая в Риге, сообщила агентству LETA представитель предприятия по связям с общественностью Байба Барташевича-Фелдмане.

За рубежом:

Жительница Таллинна рассказала в соцсетях, что вчера, 21 апреля, вечером она вместе с мужем и маленькой дочкой отправилась в магазин Selver в торговом центре T1. Произошедшее там стало для нее настоящим шоком. "Я клянусь, что потеряла дар речи", - говорит она. Об этом сообщает Rus.Postimees.