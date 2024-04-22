Главное за 22 апреля ⟩ Апрельский снег, самолет Рига - Лиепая и болезнь Кадырова

Понедельник, 22 апреля, встретил жителей Латвии неожиданной метелью. И, судя по всему, завтра ситуация будет не лучше. В Украине же продолжается война, эксперты размышляют о том, как помощь США повлияет на ход военных действий. Об этих и других новостях читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Новости Латвии:
В понедельник, 22 апреля, снегопад и метель во многих районах затрудняют движение по основным и региональным дорогам страны. Заснеженные дороги посыпаны противоскользящими материалами. В целях улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействовано 36 единиц техники зимнего сервиса, сообщает Latvijas Valsts ceļi (LVC).
Во вторник, 23 апреля, в Риге также будут введены "снежные билеты" и бесплатный проезд в общественном транспорте для водителей, сообщили агентству LETA представители Рижской думы.
Служба государственной безопасности (VDD) предупреждает о тенденции роста рисков правого экстремизма в обществе, особенно среди молодежи, сообщили в VDD.
Провокации и гибридные атаки против нашей страны продолжаются. На этой неделе на украинском канале платформы Tet злоумышленники перехватили спутниковый сигнал, изменили контент и стали транслировать российскую пропаганду. Подобный случай произошел впервые. Программа Nekā personīga уже сообщала, что лица, подозреваемые в том числе в шпионаже, часто освобождаются из-под стражи. Им удается бежать в Россию до вынесения приговора, и они не несут наказания. Меры безопасности применяются специальными следственными судьями. Программа Nekā personīga выяснила, что в отношении одной из судей, возможно, могли бы возникнуть сомнения в ее объективности.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в июле и августе этого года будет выполнять специальные рейсы в Лиепаю, свидетельствует информация на сайте airBaltic.
Поскольку торговля продуктами питания на Центральном рынке составляет всего 46% от общего объема торговли, в некоторых павильонах планируется организовать культурные, спортивные или развлекательные мероприятия, сообщает Latvijas Avīze.
38,7% жителей Латвии жертвовали на поддержку Украины или военных беженцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром исследования рынка и общественного мнения SKDS для LETA.
В субботу, 20 апреля, через Юрмалу проезжала колонна мотоциклистов, которая попала в дорожно-транспортное происшествие, что на короткое время вызвало замешательство на дорогах.
Чтобы быстрее очистить улицы города после зимнего сезона, в Риге с понедельника, 22 апреля, на нескольких улицах введен запрет на парковку, сообщили в Рижской думе.
В понедельник, 22 апреля, в 17:00 Rīgas satiksme онлайн расскажет о планах продления линии 7-го трамвая в Риге, сообщила агентству LETA представитель предприятия по связям с общественностью Байба Барташевича-Фелдмане.
За рубежом:
Жительница Таллинна рассказала в соцсетях, что вчера, 21 апреля, вечером она вместе с мужем и маленькой дочкой отправилась в магазин Selver в торговом центре T1. Произошедшее там стало для нее настоящим шоком. "Я клянусь, что потеряла дар речи", - говорит она. Об этом сообщает Rus.Postimees.
Прокремлевский лидер Чечни Рамзан Кадыров тяжело болен, у него некроз клеток поджелудочной железы, и нет надежды на его выздоровление, сообщает издание "Новая Газета Европа".
Российский диктатор Владимир Путин после победы на состоявшихся в марте президентских "выборах" вернулся к тому образу жизни, который вел до предвыборной кампании - он практически не покидает Кремль и свои резиденции, заявило независимое российское издание "Агентство", изучая общедоступную повестку дня Путина.
Российская армия в понедельник вечером расстреляла Харьковскую телебашню, сообщают украинские СМИ.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление американского миллиардера Илона Маска об отсутствии у Украины стратегии прекращения войны с Россией, сообщает украинское новостное агентство УНИАН.
Интересное чтиво:
Различные марафоны, курсы, гайды и другие инфопродукты, созданные инфлюенсерами, уже стали неотъемлемой частью соцсетей. Продажа инфопродуктов завоевала популярность и в Латвии. Кто регулирует содержание и продажу этих инфопродуктов у нас в стране и куда можно пожаловаться на некачественный продукт, купленный у блогера, разбирался TVNET+.
Нередко высказываются мнения, что западное сообщество в оказании помощи Украине сдерживает среди прочего и отсутствие на Западе четкого представления, как будет выглядеть Россия в послевоенный период. Публицист Андрей Кузичкин пишет, что нужно продолжать оказывать военную помощь Киеву, но если Запад хочет позитивных перемен в РФ, которые по окончании войны стали бы залогом безопасного мира, нужно раскалывать путинские элиты и создавать класс носителей нового мышления, проводников политики вестернизации, сообщает Rus.Postimees.
Где ждать самых ожесточенных боев, и какая военная техника будет иметь решающее значение для каждой из сторон? Анализируем перспективы боевых действий и описываем общее развитие событий российско-украинской войны в ближайшие месяцы.
За последние годы в Латвии выросло число зарегистрированного оружия, в том числе того, которое регистрируется для самообороны, пишет портал Rus.LSM со ссылкой на LSM.LV.
Членам эстонского парламента Рийгикогу выплачиваются различные компенсации, которые растут такими же темпами, как и зарплата парламентариев, пишет портал Rus.Postimees.
Еще до роковой катастрофы паром "Эстония", который тогда назывался Viking Sally, ознаменовался трагедией. Как проклятый. Летней ночью 1987 года - за 7 лет до роковой аварии, которая оборвала в Балтийском море жизни 852 человек, - на пароме произошло мистическое убийство. Его расследование превратилось для финской полиции в кошмар, став самым длительным в истории правоохранительных органов страны. В 2021 году казалось, что дело раскрыто и виновный найден. Однако суд оправдал мужчину. Точка в этом деле еще не поставлена.
В минувшие выходные в выставочном центре на Кипсале прошла международная выставка автомобильной промышленности Auto 2024. Портал TVNET посетил мероприятие и представил фотоотчет. Посмотрите на экзотические автомобили.
Пока жители ожидали более весенней погоды, 22 апреля утром многих удивила метель, пишет Apollo.lv.
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