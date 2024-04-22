Работа госсектора по привлечению иностранных инвестиций получила самую низкую оценку с 2016 года

Саука поясняет, что геополитическая ситуация схожа во всех трех странах Балтии, включая Польшу и другие страны нашего региона. Поэтому сравнение стран Балтии позволяет лучше понять факторы, негативно влияющие на оценку инвестиционной среды. В исследовании иностранные инвесторы отмечают, что Литва и Эстония имеют более сильные и целенаправленные политические инициативы, направленные на улучшение условий для иностранных инвестиций.

Однако при оценке факторов экономической конкурентоспособности в Латвии по сравнению с другими странами Балтии больше опрошенных иностранных инвесторов оценивают как неконкурентоспособные те факторы, которые отвечают за экономический рост - инновационная экосистема, инфраструктура, доступность рабочей силы, образование и переподготовка, инвестиционные стимулы, система здравоохранения, технологии и инновации, производительность.

Саука отмечает, что без увеличения инвестиций, без улучшения политики в этих секторах трудно представить, что можно ожидать прорыва в латвийской экономике. Кроме того, факторы, на которые иностранные инвесторы указывают как на менее конкурентоспособные, во многом объясняют экономическую отсталость Латвии по сравнению с остальными странами Балтии. "Условия относительно схожи, но наши соседи все же находят деньги для инвестиций в развитие - либо мы сможем это сделать, либо у нас нет особой надежды догнать Литву и Эстонию в развитии, по крайней мере в ближайшие годы", - говорит Саука.

Результаты также показывают, что около четверти иностранных инвесторов, опрошенных в этом году, не собираются увеличивать свои инвестиции, а 67% планируют это сделать. Это меньше, чем в прошлогоднем исследовании, где 78% из 55 респондентов заявили, что планируют увеличить инвестиции.

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