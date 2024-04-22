Работа госсектора по привлечению иностранных инвестиций получила самую низкую оценку с 2016 года

Работа государственного сектора по привлечению инвестиций от иностранных инвесторов получила самую низкую оценку с 2016 года, сообщил агентству LETA Арнис Саука, автор исследования "Индекс среды иностранных инвестиций 2023", проведенного Рижской экономической высшей школой и Советом иностранных инвесторов в Латвии (СИИЛ).
За последние 12 месяцев работа государственного сектора по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционной среды в Латвии оценивается в 2,4 балла по шкале от одного до пяти, где один - "очень плохо".
Этот компонент был оценен еще ниже только в 2016 году (2,3), в то время как, например, в 2020 году инвесторы оценили работу государственного сектора по привлечению инвестиций за предыдущие 12 месяцев на 3,1.
Автор исследования подчеркивает, что инвесторы отмечают отсутствие действий и мотивации со стороны государственного сектора, больше ориентированных на процесс, чем на результат, и отсутствие видимого прогресса. Выше всего инвесторы оценивают сотрудничество с Министерством экономики (11 из 66 респондентов отметили положительное сотрудничество), Службой государственных доходов (VID) (9 из 66) и Латвийским агентством инвестиций и развития (7 из 66). 10 из опрошенных иностранных инвесторов отметили VID как учреждение, с которым у инвесторов было наименее успешное сотрудничество, за ним следует Рижское самоуправление и связанные с ним учреждения (10 из 66).
Оценивая изменения в привлекательности инвестиционной среды в Латвии за последние 12 месяцев, инвесторы положительно оценивают экспортные возможности Латвии, в том числе налоговую политику. Однако геополитическая ситуация названа фактором, наиболее негативно влияющим на инвестиционную среду в стране.
Саука поясняет, что геополитическая ситуация схожа во всех трех странах Балтии, включая Польшу и другие страны нашего региона. Поэтому сравнение стран Балтии позволяет лучше понять факторы, негативно влияющие на оценку инвестиционной среды. В исследовании иностранные инвесторы отмечают, что Литва и Эстония имеют более сильные и целенаправленные политические инициативы, направленные на улучшение условий для иностранных инвестиций.
Однако при оценке факторов экономической конкурентоспособности в Латвии по сравнению с другими странами Балтии больше опрошенных иностранных инвесторов оценивают как неконкурентоспособные те факторы, которые отвечают за экономический рост - инновационная экосистема, инфраструктура, доступность рабочей силы, образование и переподготовка, инвестиционные стимулы, система здравоохранения, технологии и инновации, производительность.
Саука отмечает, что без увеличения инвестиций, без улучшения политики в этих секторах трудно представить, что можно ожидать прорыва в латвийской экономике. Кроме того, факторы, на которые иностранные инвесторы указывают как на менее конкурентоспособные, во многом объясняют экономическую отсталость Латвии по сравнению с остальными странами Балтии. "Условия относительно схожи, но наши соседи все же находят деньги для инвестиций в развитие - либо мы сможем это сделать, либо у нас нет особой надежды догнать Литву и Эстонию в развитии, по крайней мере в ближайшие годы", - говорит Саука.
Результаты также показывают, что около четверти иностранных инвесторов, опрошенных в этом году, не собираются увеличивать свои инвестиции, а 67% планируют это сделать. Это меньше, чем в прошлогоднем исследовании, где 78% из 55 респондентов заявили, что планируют увеличить инвестиции.
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