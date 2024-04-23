Байден подчеркнул "стабильную приверженность" США Киеву в то время, когда Украина "защищает свою свободу от российской агрессии", заявили в Белом доме.

США "быстро предоставят новые существенные пакеты помощи в области безопасности для удовлетворения неотложных потребностей Украины в боевых действиях и противовоздушной обороне", как только пакет помощи будет одобрен Сенатом и подписан Байденом.

Ожидается, что Сенат выразит свою поддержку во вторник.

"Президент Байден также подчеркнул, что экономическая поддержка США поможет сохранить финансовую стабильность, восстановить критически важную инфраструктуру после российских ударов и поддержать реформы по мере продвижения Украины по пути евроатлантической интеграции", - заявили в Белом доме.

Зеленский подтвердил в социальных сетях, что во время разговора поблагодарил Байдена за твердую поддержку Украины.

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