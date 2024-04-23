Соединенные Штаты будут действовать быстро, чтобы предоставить Украине новую военную поддержку в ее войне против российской агрессии, заявил президент США Джо Байден своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре в понедельник, 22 апреля.
Байден подчеркнул "стабильную приверженность" США Киеву в то время, когда Украина "защищает свою свободу от российской агрессии", заявили в Белом доме.
США "быстро предоставят новые существенные пакеты помощи в области безопасности для удовлетворения неотложных потребностей Украины в боевых действиях и противовоздушной обороне", как только пакет помощи будет одобрен Сенатом и подписан Байденом.
Ожидается, что Сенат выразит свою поддержку во вторник.
"Президент Байден также подчеркнул, что экономическая поддержка США поможет сохранить финансовую стабильность, восстановить критически важную инфраструктуру после российских ударов и поддержать реформы по мере продвижения Украины по пути евроатлантической интеграции", - заявили в Белом доме.
Зеленский подтвердил в социальных сетях, что во время разговора поблагодарил Байдена за твердую поддержку Украины.
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