Предприниматели Латвии хотят меньше платить за больничные

Латвийская конфедерация работодателей Латвии в очередной раз забила тревогу, заявив, что существующую ситуацию необходимо изменить, чтобы повысить конкурентоспособность латвийских предприятий по сравнению с предприятиями соседних стран.

Исполнительный директор Литовской конфедерации бизнеса Эмилис Ружеле заявил, что в Литве проблемы нетрудоспособности нет, что связано с небольшим размером компенсации - 62,02%, а это означает, что работникам просто финансово невыгодно пользоваться больничными.

С другой стороны, Конфедерация работодателей Эстонии не столь удовлетворена. Ее исполнительный директор Арто Осс сообщил, что в период Covid-19, когда количество дней неоплачиваемого отпуска по болезни сократилось с трех до одного, предприниматели заметили огромный рост заявок на больничные: "Мы заметили возможное злоупотребление ситуацией с нетрудоспособностью, но, конечно, не можем этого доказать".

По данным Латвийской конфедерации работодателей, с того момента, как в Латвии в 2022 году продолжительность листа А сократили с 10 до 9 дней, количество людей, которым требовалось 10 дней нетрудоспособности, сократилось до минимума. Зато количество случаев девяти дней нетрудоспособности увеличилось в 14 раз.

Доказать необоснованное использование больничных сложно - в 2023 году было подано 400 жалоб на необоснованное использование больничных, а проверки подтвердили только четыре таких случая.

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