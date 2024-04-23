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Видео ⟩ Госполиция ищет мужчину на видео

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Valsts policija

Рижское Зиемельское управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает запечатленного на видео мужчину по подозрению в преступлении, совершенном 3 ноября 2023 года в Риге на ул. Берзаунес.

Полиция призывает посмотреть видео и в случае опознания лица информировать полицию, написав на электронную почту ziemeli@riga.vp.gov.lv или позвонив по номеру 110!

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

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