Видео ⟩ Госполиция ищет мужчину на видео

Полиция призывает посмотреть видео и в случае опознания лица информировать полицию, написав на электронную почту ziemeli@riga.vp.gov.lv или позвонив по номеру 110!

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

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