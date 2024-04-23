Литва передала Украине БТРы M577

Литва передала Украине бронетранспортеры M577, сообщило во вторник, 23 апреля, Минобороны страны.
Бронетранспортеры поступили на вооружение украинской армии в тот же день, сообщило Министерство. При этом в сообщении ведомства не указано количество переданных боевых машин.
По данным Минобороны, в этом году Литва уже поставила в Украину 155-мм снаряды, бронемашины М577, противодронные системы, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, легкий штурмовик L-39ZA Albatros и другую помощь.
Всего Литва выделила на поддержку Украины более одного миллиарда евро, из них более 610 млн евро - военная помощь.
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