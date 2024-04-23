Главное за 23 апреля ⟩ Отказ от русского языка в школах, доходы президента Латвии и скандал с таксистом Bolt

За рубежом:

Литва передала Украине бронетранспортеры M577, сообщило во вторник, 23 апреля, Минобороны страны.

Через несколько часов после публикации расследования "Новой газеты Европа" о его болезни глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал два видео. На одном из них он проводит совещание, на другом - тренируется в спортзале.

Если Таллинн погребен под толстым слоем снега, то в эстонском городе Вильянди с понедельника, 22 апреля, кое-где еще остались участки, покрытые снегом, но в целом трава зеленеет. Снежная граница проходит в районе Мудисте, пишет портал Rus.Postimees.

В Берлине торжественно открыли юбилейный год Иммануила Канта. 22 апреля исполнилось 300 лет со дня рождения немецкого философа. Главную речь подготовил канцлер Германии Олаф Шольц.

Вчера в производство Рийгикогу был внесен инициированный 52 депутатами проект заявления парламента, которое объявляет Московский патриархат организацией, поддерживающей военную агрессию России, сообщает Rus.Postimees.

Интересное чтиво:

В кинотеатрах Латвии - новый фильм любимого в Восточной Европе режиссера Гая Ричи "Министерство неджентльменской войны". На этот раз, отставив в сторону гангстерское кино, постановщик взялся за другой излюбленный жанр - шпионский боевик, да еще и в декорациях Второй мировой войны. По этой причине фильм стали активно сравнивать с "Бесславными ублюдками" Квентина Тарантино. О том, почему это сравнение не выдерживает никакой критики - в материале автора рубрики "Андрей уже посмотрел!".