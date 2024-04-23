В уходящий рабочий день произошло много важных событий - принято решение о постепенном отказе от русского языка как второго иностранного, декларация президента и рецензия на новый фильм режиссера Гая Ричи от автора рубрики "Андрей уже посмотрел!". Об этих и других новостях вторника, 23 апреля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 23 апреля ⟩ Отказ от русского языка в школах, доходы президента Латвии и скандал с таксистом Bolt
Новости Латвии:
Во вторник, 23 апреля, правительство приняло решение о постепенном отказе от русского языка как второго иностранного в основном образовании с 2026/2027 учебного года.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в прошлом году большую часть своих накоплений - почти 300 000 евро - вложил в сберегательные облигации, свидетельствует его декларация должностного лица за прошлый год.
В воскресенье, 21 апреля, драматург Анете Консте и ее подруги столкнулись с неприятной ситуацией в центре Риги, воспользовавшись такси сервиса Bolt. Водитель автомобиля вытащил свой пенис и начал его трогать, следует из публикации женщины в микроблоге Х.
В 2023 году работодателям Латвии пришлось выплатить 350 миллионов евро за нетрудоспособность работников, что на 90 миллионов евро меньше, чем заплатили работодатели Эстонии. С другой стороны, в Литве работодатели выплатили своим работникам 70 миллионов евро за нетрудоспособность. В пересчете на одного человека предприниматели заплатили за болезнь каждого работника в Латвии 393 евро, в Эстонии - 372 евро, а в Литве всего 48 евро.
Уже следующей осенью Рига может вновь остаться без крытых остановок общественного транспорта: у владеющей павильонами компании JC Decaux Latvija в конце лета заканчивается договор с Рижской думой, а новый конкурс закончился безрезультатно. Следовательно, остановки придется демонтировать. Столичная дума обещает найти решение.
За рубежом:
Литва передала Украине бронетранспортеры M577, сообщило во вторник, 23 апреля, Минобороны страны.
Через несколько часов после публикации расследования "Новой газеты Европа" о его болезни глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал два видео. На одном из них он проводит совещание, на другом - тренируется в спортзале.
Если Таллинн погребен под толстым слоем снега, то в эстонском городе Вильянди с понедельника, 22 апреля, кое-где еще остались участки, покрытые снегом, но в целом трава зеленеет. Снежная граница проходит в районе Мудисте, пишет портал Rus.Postimees.
В Берлине торжественно открыли юбилейный год Иммануила Канта. 22 апреля исполнилось 300 лет со дня рождения немецкого философа. Главную речь подготовил канцлер Германии Олаф Шольц.
Вчера в производство Рийгикогу был внесен инициированный 52 депутатами проект заявления парламента, которое объявляет Московский патриархат организацией, поддерживающей военную агрессию России, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
В кинотеатрах Латвии - новый фильм любимого в Восточной Европе режиссера Гая Ричи "Министерство неджентльменской войны". На этот раз, отставив в сторону гангстерское кино, постановщик взялся за другой излюбленный жанр - шпионский боевик, да еще и в декорациях Второй мировой войны. По этой причине фильм стали активно сравнивать с "Бесславными ублюдками" Квентина Тарантино. О том, почему это сравнение не выдерживает никакой критики - в материале автора рубрики "Андрей уже посмотрел!".
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