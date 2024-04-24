Сенат США поддержал законопроект о военной помощи Украине

Пакет был принят контролируемой республиканцами верхней палатой Конгресса в субботу после нескольких месяцев задержки: 310 законодателей высказались за него и 112 - против. Во вторник он был принят Сенатом, контролируемым демократами, 79 голосами против 18.

После принятия обеими палатами пакет будет отправлен президенту США Джо Байдену, который пообещал немедленно подписать его, придав ему силу закона.

Необычный пакет из четырех законопроектов стоимостью 95 миллиардов долларов также включает средства для Израиля, обеспечения безопасности Тайваню и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, а также меры, которые включают санкции, угрозы запретить принадлежащее Китаю приложение TikTok и возможную передачу арестованных российских активов Украине. Сюда также входит гуманитарная помощь сектору Газа, Судану и Гаити.

"Наконец, сегодня вечером, после более чем шести месяцев напряженной работы и множества перипетий, Америка посылает послание всему миру: мы не отвернемся от вас", - заявил перед голосованием в Сенате лидер демократического большинства Чак Шумер.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл назвал голосование "очень важным днем ​​в истории нашей страны и истории свободного мира".

Принятый пакет содержит угрозы запретить приложение Tiktok на всей территории США, если оно не освободится от своей китайской материнской компании ByteDance. Пакет также предусматривает 13 миллиардов долларов для Израиля, который находится в состоянии войны с палестинской группировкой Хамас, более 9 миллиардов долларов на гуманитарную помощь сектору Газа, Судану и Гаити и 8 миллиардов на военную помощь Тайваню.

Пресс-секретарь Пентагона сообщил журналистам, что новая помощь Украине может поступить "в течение нескольких дней".

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