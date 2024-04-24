В уходящий рабочий день произошло много важных событий - что молодежь думает о рынке труда в Латвии, из-за инфляции продукты питания становятся менее доступными, а RUS TVNET и "Чайка" приглашают своих читателей на встречу с героями проекта "Мы здесь". Об этих и других новостях среды, 24 апреля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 24 апреля ⟩ Экзамен по латышскому для граждан РФ, молодежь о зарплатах в Латвии и скорое потепление
Новости Латвии:
Сегодня, 24 апреля, комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции концептуально поддержала поправки к закону об иммиграции, согласно которым требование о знании латышского языка планируется распространить еще на несколько тысяч граждан России, живущих в Латвии.
Программа Aizliegtais paņēmiens на LTV поговорила с молодыми людьми о том, что они думают о рынке труда в Латвии и чего следует ожидать работодателям при приеме на работу молодежи.
Температура воздуха в ближайшие дни начнет повышаться и в начале следующей недели превысит +20 градусов, свидетельствуют прогнозы погоды.
В субботу, 27 апреля, в 18:00 RUS TVNET и "Чайка" приглашают своих читателей на встречу с героями проекта "Мы здесь". Встреча состоится в Даугавпилсе - в офисе New East (18. novembra 41А).
В последнее время много говорится о росте зарплат, но после последнего скачка инфляции Латвия вернулись на 5-7 лет назад, а то и больше, когда речь идет о доступности многих продуктов питания. Этим также объясняется то, почему снижаются объемы торговли продуктами питания, пишет Diena.
Если бы выборы в Европейский парламент состоялись завтра, то больше всего голосов набрало бы Национальное объединение, которое в настоящее время поддерживают 11,9% избирателей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного SKDS.
За рубежом:
Задержанный заместитель министра обороны России Тимур Иванов подозревается в государственной измене, утверждает издание "Важные истории" со ссылкой на источники, близкие к Федеральной службе безопасности (ФСБ). Обвинения в коррупции являются лишь публичной частью процесса, утверждает издание.
Французская компания PGA (дочернее предприятие американской компании Astronics) продолжает обслуживать самолеты высокопоставленных российских чиновников даже после вторжения в Украину российских войск, несмотря на международные санкции против России, сообщила 21 апреля со ссылкой на бывшего менеджера компании французская газета Le Parisien.
Каково отношение в Литве к мигрантам, три основные группы которых - белорусы, россияне и украинцы. И насколько успешна их интеграция, выяснили социологи, проводившие опрос среди населения Литвы.
Несмотря то, что Нарвский погранпункт был закрыт для движения автотранспорта, на двух пограничных переходах на юго-востоке Эстонии, похоже, значительного увеличения движения не наблюдается. Однако день, проведенный с пограничниками, показывает, что сюрпризов там все равно хватает.
"Я крестилась в семь лет и всю жизнь считала себя православной. Конечно, не воцерковленной - в церковь ходила по наитию, культа не устраивала. Но сейчас все отчетливее понимаю, что во мне не осталось никакой веры. И я задалась вопросом - можно ли выйти из религии? Не обязательно из православия, из любой. Или это билет в один конец?" - задается вопросом читательница Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
"Моя профессиональная жизнь довольно скучная. То есть это все практически по стандарту, это клубы, бары", - рассказывает о себе в программе "В чем фишка?" латвийский диджей, радиоведущий и саунд-продюсер Родион Гордин. Смело можно предположить, что рядовому читателю RUS TVNET его будни не могут показаться скучными!
В середине апреля небывалые ливни в одном из самых засушливых регионов мира почти парализовали спокойный ритм жизни Дубая, затопив тротуары, дороги, станции метро... Аэропорт Дубая, столь важный для туристов и транзитных пассажиров, был вынужден остановить работу. Существует множество предположений о причинах таких катаклизмов на Аравийском полуострове, поэтому мы обратились за комментариями к метеорологам.
Попасться на рыболовный крючок - это уже само по себе скандал. Но когда это случается в ресторане высшего разряда, не так давно включенного в путеводитель Michelin, это совсем не хорошо. Что произошло на самом деле, как такое могло произойти и что говорит сам ресторан?
Незадолго до прошлого Рождества латвийский дипломат Иева Ильвес объявила, что ее брак с бывшим президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом распался. В разговоре с изданием Ieva она впервые раскрыла детали.
Любимая женщина миллионера Олега Филя Кристине Елинска снова в центре скандала. Нынешняя спутница жизни ее бывшего мужа обвиняет Елинскую во вмешательстве в их жизнь, пишет Kas Jauns.
В начале апреля сообщалось о "приключениях" автобуса из Латвии в Германии: иностранные правоохранители остановили его и провели технический осмотр. Итог оказался весьма неприятным - автомобиль признали непригодным для движения. Портал TVNET связался с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) для более подробного объяснения инцидента.
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