Интересное чтиво:

"Моя профессиональная жизнь довольно скучная. То есть это все практически по стандарту, это клубы, бары", - рассказывает о себе в программе "В чем фишка?" латвийский диджей, радиоведущий и саунд-продюсер Родион Гордин. Смело можно предположить, что рядовому читателю RUS TVNET его будни не могут показаться скучными!

В середине апреля небывалые ливни в одном из самых засушливых регионов мира почти парализовали спокойный ритм жизни Дубая, затопив тротуары, дороги, станции метро... Аэропорт Дубая, столь важный для туристов и транзитных пассажиров, был вынужден остановить работу. Существует множество предположений о причинах таких катаклизмов на Аравийском полуострове, поэтому мы обратились за комментариями к метеорологам.

Попасться на рыболовный крючок - это уже само по себе скандал. Но когда это случается в ресторане высшего разряда, не так давно включенного в путеводитель Michelin, это совсем не хорошо. Что произошло на самом деле, как такое могло произойти и что говорит сам ресторан?

Незадолго до прошлого Рождества латвийский дипломат Иева Ильвес объявила, что ее брак с бывшим президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом распался. В разговоре с изданием Ieva она впервые раскрыла детали.

Любимая женщина миллионера Олега Филя Кристине Елинска снова в центре скандала. Нынешняя спутница жизни ее бывшего мужа обвиняет Елинскую во вмешательстве в их жизнь, пишет Kas Jauns.

В начале апреля сообщалось о "приключениях" автобуса из Латвии в Германии: иностранные правоохранители остановили его и провели технический осмотр. Итог оказался весьма неприятным - автомобиль признали непригодным для движения. Портал TVNET связался с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) для более подробного объяснения инцидента.

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