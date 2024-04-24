Они заявили, что вопрос о том, как обеспечить безопасность бывшего президента в тюрьме, стал серьезной проблемой для спецслужбы и грозит стать "логистическим кошмаром". По соображениям безопасности Трампа придется содержать отдельно от других заключенных, а его еду и личные вещи будут проверять.

Если Трампа посадят в тюрьму, некоторые агенты секретной службы будут работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю, сообщили источники NYT. При этом они указали, что агенты Секретной службы будут вооружены, хотя в США действует запрет на ношение огнестрельного оружия в тюрьмах.

В штате Нью-Йорк есть закрытые или полузакрытые тюрьмы. По словам собеседников NYT, Трампа могли разместить в одной из них вместе с офицерами Секретной службы.

"Очевидно, что это неизведанная территория. Конечно, ни одной государственной тюремной системе раньше не приходилось сталкиваться с этим, и ни одной федеральной тюрьме тоже не приходилось", - рассказал бывший комиссар департаментов исправительных учреждений и пробации Нью-Йорка Мартин Хорн.