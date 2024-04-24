Секретная служба США, занимающаяся охраной действующих и бывших президентов страны, разрабатывает план на случай, если Дональд Трамп окажется за решеткой по одному из уголовных дел, находящихся на рассмотрении в суде, сообщает ABC News со ссылкой на информированные источники. Эту информацию также подтвердили источники газеты The New York Times (NYT).
Они заявили, что вопрос о том, как обеспечить безопасность бывшего президента в тюрьме, стал серьезной проблемой для спецслужбы и грозит стать "логистическим кошмаром". По соображениям безопасности Трампа придется содержать отдельно от других заключенных, а его еду и личные вещи будут проверять.
Если Трампа посадят в тюрьму, некоторые агенты секретной службы будут работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю, сообщили источники NYT. При этом они указали, что агенты Секретной службы будут вооружены, хотя в США действует запрет на ношение огнестрельного оружия в тюрьмах.
В штате Нью-Йорк есть закрытые или полузакрытые тюрьмы. По словам собеседников NYT, Трампа могли разместить в одной из них вместе с офицерами Секретной службы.
"Очевидно, что это неизведанная территория. Конечно, ни одной государственной тюремной системе раньше не приходилось сталкиваться с этим, и ни одной федеральной тюрьме тоже не приходилось", - рассказал бывший комиссар департаментов исправительных учреждений и пробации Нью-Йорка Мартин Хорн.
Сама Секретная служба сообщила ABC, что ее обязанностью является защита нынешних глав правительств, бывших президентов и первых леди, глав государств и других лиц, назначенных президентом страны.
"Для всех условий по всему миру мы изучаем места и разрабатываем комплексные и многоуровневые модели защиты", - отметили в спецслужбе.
Проработка сценария с посадкой Трампа в тюрьму касается одного из четырех уголовных дел против экс-президента, которые рассматриваются в суде.
Трампа обвиняют в фальсификации документов, чтобы скрыть сексуальный скандал с участием порнозвезды. Его могут приговорить к испытательному сроку или к четырем годам лишения свободы.
Источники ABC полагают, что Трампа не посадят за решетку, а судья вынесет предупреждение или наложит штраф.
Прокуроры также не требуют тюремного заключения. "В настоящее время мы не просим тюремного заключения, но, похоже, обвиняемый на это надеется", - сказал помощник окружного прокурора Крис Конрой.
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