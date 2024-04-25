Сейм принял: магазинам придется указывать страну-производителя продуктов питания

Продукты, произведенные в России и Беларуси, должны будут помечаться только письменно, чтобы не популяризовать флаги стран-агрессоров.

Конкретные правила маркировки продуктов разработает Кабинет министров, определив исключения, когда размещение указаний не является обязательным.

За отсутствие на продукте информации о стране-производителе предусмотрено предупреждение или штраф в размере до 250 евро для физических лиц и до 1000 евро - для юридических.

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