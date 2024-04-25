Писториус опасается, что Россия через пять-восемь лет может быть готова нанести удар по какой-либо стране НАТО.

"Но я признаю: никто не может сказать наверняка. И поскольку никто не может сказать наверняка, не стоит спекулировать о том, сколько у нас времени, а нужно сделать все, что в наших силах, как можно быстрее - и успеть", - считает Писториус.

Поэтому бундесвер нужно реформировать. Писториус заявил, что за последний год он начал множество мероприятий для этих целей. Так, в четкой официальной директиве для всех подразделений установлено, что при заказе новых систем вооружения фактор времени должен быть главным приоритетом. Это значительно ускорило заказ оружия.

Писториус подсчитал, что на поддержку Украины должны быть потрачены десятки миллиардов, а на реформирование бундесвера - даже сотни миллиардов. Чтобы эти деньги были доступны, не стоит сокращать расходы в социальной сфере. Об этом он вскоре проведет переговоры с министром финансов Кристианом Линднером.

Еще одна вещь, которая, по его мнению, важна - введение обязательной военной службы. Писториус знает, что это будет нелегко. С отменой обязательной военной службы ликвидированы все районные управления обороны. Если бы снова был введен старый порядок призыва, это обошлось бы в миллиарды евро. Писториус сейчас рассматривает, каким должен быть призыв в будущем. Соответствующие предложения он планирует внести в мае.

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Брейер ранее прогнозировал, что Россия может быть готова нанести удар по странам Североатлантического альянса через пять-восемь лет, когда она восстановит силы, потерянные в войне в Украине. Министр обороны Борис Писториус ранее тоже высказывался подобным образом.

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