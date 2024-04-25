Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия производит оружие в больших количествах, чем необходимо для войны в Украине, и теперь российский военно-промышленный комплекс уже работает над заполнением своих складов, сообщает n-TV. В среду вечером в дискуссионной программе ARD Maischberger министр вновь подчеркнул, что ракеты Taurus Украине поставляться не будут, так как имеют больший радиус действия [чем ракеты ATACMS], при этом они необходимы для обороны самой Германии.
Писториус: Россия производит больше оружия, чем ей нужно для войны в Украине, и начинает создавать накопления (1)
Писториус отметил, что с увеличением расходов России на вооружение и рационализацией военной экономики "значительная часть или часть произведенного уже попадает не на фронт, а на склады".
"Теперь вы можете быть наивными и сказать, что он (российский диктатор Владимир Путин) делает это только из-за осторожности. Как человек скептический я бы в данном случае сказал, что он делает это потому, что у него есть планы или могут быть планы", - сказал он.
Говоря об одобренной США помощи Украине в размере 61 млрд долларов, Писториус пояснил, что "это вооружение, оружие и поддержка, которая срочно нужна Украине".
Однако у него нет ощущения, что российская армия находится на грани прорыва. "Россияне многое ставят на карту. Они используют людей как пушечное мясо в самом худшем смысле этого слова. Ущерб не имеет значения", - сказал Писториус.
"Украинцы сражаются немыслимо смело и умно. Но то, чего им не хватает, и теперь это снова становится ясно, - это систем противовоздушной обороны и нападений на инфраструктуру противника", - добавил он.
Германия поставила их и в скором времени обеспечит Украину третьей системой Patriot.
"Именно это сейчас важно для защиты инфраструктуры", - сказал Писториус.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украине необходимо 26 систем Patriot, чтобы полностью защитить страну, или как минимум 10, чтобы защищать ее эффективнее. Их необходимо обеспечить с поддержкой партнеров по ЕС и НАТО.
Одной из причин, по которой партнеры до сих пор отказывались их поставлять, может быть то, что они хотели дождаться поставок от американского производителя.
Германия уже отреагировала и заказала еще четыре системы Patriot, и готовится еще один контракт. "Но на их доставку уйдет три года", - сказал Писториус на дискуссии в ARD.
Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ему нужно оружие и артиллерия дальнего радиуса действия, Германия остается при своем: ракеты Taurus поставляться не будут, подтвердил Писториус. Министр обороны Германии не стал раскрывать, насколько уязвима была бы Германия без этих крылатых ракет.
Германия оказывает Украине огромную поддержку и продолжит это делать, сказал Писториус. В то же время бундесвер должен добиться того, чтобы оборона страны и альянса вновь оказалась в центре внимания, как это требует время. "Россия массово вооружается", - сказал Писториус.
Он хочет обеспечить, чтобы НАТО было способно защищаться в случае нападения России на какую-либо страну-участницу.
"Поэтому мы действительно вдавливаем педаль газа в пол и делаем все возможное, чтобы соответствующим образом оснастить вооруженные силы в НАТО и Европе", - сказал министр.
Писториус опасается, что Россия через пять-восемь лет может быть готова нанести удар по какой-либо стране НАТО.
"Но я признаю: никто не может сказать наверняка. И поскольку никто не может сказать наверняка, не стоит спекулировать о том, сколько у нас времени, а нужно сделать все, что в наших силах, как можно быстрее - и успеть", - считает Писториус.
Поэтому бундесвер нужно реформировать. Писториус заявил, что за последний год он начал множество мероприятий для этих целей. Так, в четкой официальной директиве для всех подразделений установлено, что при заказе новых систем вооружения фактор времени должен быть главным приоритетом. Это значительно ускорило заказ оружия.
Писториус подсчитал, что на поддержку Украины должны быть потрачены десятки миллиардов, а на реформирование бундесвера - даже сотни миллиардов. Чтобы эти деньги были доступны, не стоит сокращать расходы в социальной сфере. Об этом он вскоре проведет переговоры с министром финансов Кристианом Линднером.
Еще одна вещь, которая, по его мнению, важна - введение обязательной военной службы. Писториус знает, что это будет нелегко. С отменой обязательной военной службы ликвидированы все районные управления обороны. Если бы снова был введен старый порядок призыва, это обошлось бы в миллиарды евро. Писториус сейчас рассматривает, каким должен быть призыв в будущем. Соответствующие предложения он планирует внести в мае.
Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Брейер ранее прогнозировал, что Россия может быть готова нанести удар по странам Североатлантического альянса через пять-восемь лет, когда она восстановит силы, потерянные в войне в Украине. Министр обороны Борис Писториус ранее тоже высказывался подобным образом.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!