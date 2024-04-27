Национальный деликатес, от которого предостерегают туристов: самый опасный в мире сыр

Знаменитый сыр турист не найдет в магазинах Сардинии. А вот в тавернах, в фермерских домах и везде... Casa Marza на Сардинии найдет любой желающий. Это национальная гордость и деликатес Сардинии. Тот факт, что в 2009 году он был назван самым опасным сыром в мире в Книге рекордов Гиннесса, никого не волнует - это, скорее, интригует.

Чем опасен этот сыр? Червями! Живыми червями в нем, а точнее - личинками.

Casa Marza готовят из козьего молока. При изготовлении сыра используется плесень, как и во многих всемирно известных сырах. Однако грибок, хотя и живой, делает свою работу в процессе ферментации. В случае с Casa Marza настоящая жизнь начинается после ферментации, когда в забродившей сырной массе начинают вылупляться личинки.