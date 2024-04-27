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Национальный деликатес, от которого предостерегают туристов: самый опасный в мире сыр

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Сыр Casu Marzu
Сыр Casu Marzu Фото: Gengis90/Shutterstock

Он настолько опасен, что его запрещено продавать в магазинах Евросоюза. Но туристы могут попробовать его в каждом фермерском доме на Сардинии. Туристов пугают и предупреждают не есть этот сыр - но как можно поехать на Сардинию и не попробовать знаменитый деликатес Casa Marza?

Знаменитый сыр турист не найдет в магазинах Сардинии. А вот в тавернах, в фермерских домах и везде... Casa Marza на Сардинии найдет любой желающий. Это национальная гордость и деликатес Сардинии. Тот факт, что в 2009 году он был назван самым опасным сыром в мире в Книге рекордов Гиннесса, никого не волнует - это, скорее, интригует.

Чем опасен этот сыр? Червями! Живыми червями в нем, а точнее - личинками.

Casa Marza готовят из козьего молока. При изготовлении сыра используется плесень, как и во многих всемирно известных сырах. Однако грибок, хотя и живой, делает свою работу в процессе ферментации. В случае с Casa Marza настоящая жизнь начинается после ферментации, когда в забродившей сырной массе начинают вылупляться личинки.

Личинки в виде мелких червячков переваривают содержащиеся в сыре белки и в прямом смысле слова пропускают сыр через себя - в результате сыр становится кремовым и мягким. А личинки сытые и живые. Они настолько живые, что могут довольно далеко прыгать - поэтому ценители, поедая этот сыр, немного прикрывают его рукой, чтобы не позволить личинкам прыгнуть в глаз. 

Сыр имеет прекрасный вкус и считается отличным усилителем либидо. Опасность заключается в том, что личинки очень живучие - есть риск, что при проглатывании они также могут выжить в желудке и оказаться в кишечнике.

Если личинки поселятся в кишечнике, то это может привести к поносу и рвоте -это меньшее, что может случиться. Есть риск, что паразиты начнут селиться в мягких тканях и расползаться, и тогда дело примет серьезный оборот.

Несмотря на эти недостатки, местные жители не собираются отказываться от приготовления и употребления Casa Marza. А самые смелые туристы по-прежнему пробуют самый опасный в мире сыр, который без лишних слов подадут на каждой настоящей сардинской ферме. По оценкам, на Сардинии ежегодно производится 100 тонн сыра Casa Marza на сумму от 2 до 3 миллионов евро.

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