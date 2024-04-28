Министерство обнародовало информацию о транзите грузов через Рижский порт

В первом квартале 2024 года из Рижского порта было отправлено 3,712 млн тонн грузов, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а объем полученных грузов сократился в два раза, составив 996 300 тонн.

Больше всего в порту за первые три месяца 2024 года перевалено сыпучих грузов - 2,472 млн тонн, что на 22,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом генеральных грузов перевалено в объеме 2,027 млн тонн, что больше на 11,4%, наливных грузов - в объеме 209 300 тонн, что меньше на 24,5%.

Контейнерные грузы за первые три месяца этого года в Рижском порту перевалены в объеме 1,315 млн тонн, что на 15,9% больше, чем за первые три месяца 2023 года, и составляет 27,9% от всего объема переваленных в порту грузов (годом ранее - 21,5%).

Зерно и зерновые продукты в первом квартале этого года перевалены в объеме 872 900 тонн, что больше на 41,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 18,5% от общего объема переваленных в порту грузов.

Лесоматериалов за первые три месяца этого года в Рижском порту перевалено 661 200 тонн, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее, а древесная щепа перевалена в объеме 423 900 тонн, что на 67,2% больше.

Уголь за первые три месяца этого года в Рижском порту перевален в объеме 4400 тонн, тогда как за соответствующий период годом ранее было перевалено 879 600 тонн угля.

В Рижском свободном порту в 2023 году перевалено в общей сложности 18,794 млн тонн грузов, что на 20,1% меньше, чем в 2022 году, в том числе за первые три месяца прошлого года в порту перевалено 5,281 млн тонн грузов.

По объему переваленных грузов Рижский порт является крупнейшим портом в Латвии.

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