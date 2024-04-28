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Видео Собака в Риге радует прохожих, наслаждаясь весенним днем из окна автомобиля

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video.

28 апреля в Риге было замечено, как собака наслаждается весенним теплым днем, высунув морду из окна автомобиля, наблюдал очевидец Apollo.lv. 

Эксперты нередко отмечают, что хозяевам собак рекомендуется всегда быть бдительными и не открывать окно полностью, чтобы исключить вероятность того, что собака выпрыгнет из него.

Рекомендуется открыть окно до половины, чтобы собака, находясь в автомобиле, по-прежнему могла узнавать различные запахи.

Также нужно учитывать и следить, чтобы собака из окна автомобиля не высовывала морду тогда, когда машина едет на большой скорости - чем выше скорость, тем сильнее будет ветер, который может навредить домашнему животному.

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