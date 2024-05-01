Латвия выиграла иск у Швеции в Европейском суде в споре о взносах в систему банковских вкладов

Nordea Bank - европейский концерн финансовых услуг. Он базировался в Швеции, он был членом шведской системы гарантирования вкладов. До 30 сентября 2017 года компания работала через филиалы в Эстонии, Латвии и Литве.

1 октября 2017 года банк передал свои филиалов в этих трех государствах в дочерние компании DNB Banka AS, созданные в этих странах. В тот же день операции этих филиалов были переведены из шведской системы гарантирования вкладов в эстонские, латвийские и литовские системы соответственно.

3 октября 2017 года шведское учреждение гарантирования вкладов приняло решение не переводить в латвийскую системы взносы, которые банк внес в шведскую систему вкладов, связанным с работой его филиала в Латвии.

В своем решении шведское учреждение утверждало, что Nordea Bank не делал никаких взносов в шведскую систему в течение 12 месяцев, предшествовавших передаче филиала банка в ведение латвийской системы гарантирования вкладов, то есть в период с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.

Согласно шведскому законодательству, у банка был один месяц на внесение взноса после принятия соответствующего решения шведским учреждением гарантирования вкладов. В 2016 году решение шведского учреждения было принято 2 сентября 2016 года, а банк уплатил свой взнос в шведскую систему 30 сентября.

Что касается 2017 года, то банк внес свой вклад 13 октября. Таким образом, в период с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года, то есть за 12 месяцев до перехода, шведская система этот взнос не собирала.

Европейский суд признал, что Швеция не выполнила иск в отношении систем гарантирования вкладов, но отклонил иск о денежной компенсации, а также о возмещении судебных издержек.

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