Латвия выиграла иск у Швеции в Европейском суде в споре о взносах в систему банковских вкладов

Латвия выиграла иск у Швеции в Европейском суде в споре о взносах в систему гарантирования банковских вкладов, сообщает Европейский суд.
Во вторник, 30 апреля, Европейский суд вынес решение, согласно которому Швеция не выполнила свои обязательства по Директиве Европейского парламента, отказавшись перевести в Латвийскую систему гарантирования вкладов взносы Nordea Bank, сделанные в шведскую систему вкладов за 12-месячный период до передачи филиала в ведение латвийской системы.
Латвия подала иск против Швеции, который также поддержали Литва, Эстония и Еврокомиссия.
В заявлении Латвия просила суд признать, что Швеция не выполнила обязательства, вытекающие из директивы Европарламента о системах гарантирования вкладов. Также Латвия попросила Швецию компенсировать неполученную сумму в размере около 500 тысяч евро и покрыть судебные издержки.
Банк Латвии удовлетворен решением суда и благодарит Министерство юстиции за помощь.
Как отмечает суд, директива является важным инструментом создания внутреннего рынка в сфере кредитных организаций как с точки зрения права ведения бизнеса, так и с точки зрения свободы предоставления финансовых услуг, а также повышения стабильности банковской системы и защиты вкладчиков.
Учитывая стоимость банкротства кредитной организации для экономики в целом и его негативное влияние на финансовую стабильность и доверие вкладчиков, желательно не только предусмотреть возмещение ущерба вкладчикам, но и предоставить государствам-членам достаточную гибкость, чтобы позволить принимать меры для снижения вероятности дальнейших претензий к системе гарантирования вкладов.
Nordea Bank - европейский концерн финансовых услуг. Он базировался в Швеции, он был членом шведской системы гарантирования вкладов. До 30 сентября 2017 года компания работала через филиалы в Эстонии, Латвии и Литве.
1 октября 2017 года банк передал свои филиалов в этих трех государствах в дочерние компании DNB Banka AS, созданные в этих странах. В тот же день операции этих филиалов были переведены из шведской системы гарантирования вкладов в эстонские, латвийские и литовские системы соответственно.
3 октября 2017 года шведское учреждение гарантирования вкладов приняло решение не переводить в латвийскую системы взносы, которые банк внес в шведскую систему вкладов, связанным с работой его филиала в Латвии.
В своем решении шведское учреждение утверждало, что Nordea Bank не делал никаких взносов в шведскую систему в течение 12 месяцев, предшествовавших передаче филиала банка в ведение латвийской системы гарантирования вкладов, то есть в период с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.
Согласно шведскому законодательству, у банка был один месяц на внесение взноса после принятия соответствующего решения шведским учреждением гарантирования вкладов. В 2016 году решение шведского учреждения было принято 2 сентября 2016 года, а банк уплатил свой взнос в шведскую систему 30 сентября.
Что касается 2017 года, то банк внес свой вклад 13 октября. Таким образом, в период с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года, то есть за 12 месяцев до перехода, шведская система этот взнос не собирала.
Европейский суд признал, что Швеция не выполнила иск в отношении систем гарантирования вкладов, но отклонил иск о денежной компенсации, а также о возмещении судебных издержек.
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