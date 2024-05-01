Маленькая девочка из США боялась "монстра в спальне". Это было 60 000 пчел

Сэйлор пожаловалась на "монстров в стене", которые живут в сельском домике ее семьи в Шарлотте, Северная Каролина. Родители не восприняли жалобы дочки всерьез, ведь незадолго до этого вся семья смотрела мультфильм Pixar "Корпорация монстров".

"Мы даже дали ей бутылку воды и сказали, что это спрей от монстров, который можно распылять на одного из монстров ночью", - сказала мать Сэйлор, Массис Класс. Но Сэйлор настаивала на том, что монстры все еще в комнате.

Родители девочки случайно заметили несколько пчел на чердаке дома и подумали, что дочка могла слышать жужжание пчел.

Массис вызвала компанию по борьбе с вредителями, сотрудники которой выяснили, что это медоносные пчелы, охраняемый вид насекомых в Соединенных Штатах.

После чего родители девочки связались с пчеловодом, который просканировал комнату трехлетнего ребенка с помощью тепловизионной камеры, а затем убрал огромный улей, в котором жили от 55 000 до 65 000 пчел.

Насекомые нанесли значительный ущерб электропроводке дома. Общая стоимость ущерба оценивается более чем в 20 тысяч долларов.

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