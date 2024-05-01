Страны Балтии призывают начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой в июне

Отмечая 20-летие вступления в Европейский союз (ЕС), президент Латвии Эдгар Ринкевич, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Эстонии Алар Карис в публичном заявлении призвали провести межправительственные конференции с Украиной и Молдовой и начать переговоры о вступлении в ЕС в июне 2024 года.
Президенты отмечают, что в 1990-1991 годах страны Балтии боролись за демократический выбор, а сегодня украинцы, молдаване и грузины "борются за европейские ценности и европейскую семью как за свой решающий выбор".
"У них та же мечта, что и у нас тогда. Благодаря нашему историческому опыту мы понимаем и чувствуем это. Мы решительно поддерживаем те страны, которые разделяют европейские ценности и желание быть вместе", - пишут президенты.
Главы государств заявляют, что будут поддерживать страны-кандидаты на пути европейской интеграции к полноправному членству в ЕС.
"Расширение ЕС было стратегической политической инвестицией для ЕС, обладающей неисчерпаемым потенциалом. Страны Балтии - прекрасный пример того, как членство в ЕС способствует впечатляющей модернизации и экономическому развитию, что, в свою очередь, гарантирует возврат этих инвестиций. Это наша реальность, которой мы хотим поделиться", - написали главы государств.
В то же время они подчеркивают, что расширение - это геополитическая необходимость для ЕС и вызов истории. Расширение, по мнению глав государств, - это прежде всего свобода, демократия и человеческое достоинство. "Оно является главным геополитическим инструментом ЕС для обеспечения мира и безопасности на европейском континенте, для противостояния угрозе авторитарных режимов. Он укрепляет роль Европы в мире. Более крупный единый рынок открывает новые возможности для нашего бизнеса, а успех расширения соответствует нашим стратегическим интересам. Более сильный, широкий и дееспособный Европейский союз устранит все оставшиеся "серые зоны" на европейской карте", - пишут президенты стран Балтии.
Комментируя преимущества для стран Балтии, президенты отмечают, что членство в ЕС сыграло решающую роль в ускорении экономического роста. Вступление в ЕС обеспечило странам Балтии легкий доступ к единому рынку с 450 миллионами потребителей, открыло новые возможности для наших предприятий, увеличило экспорт и привлекло иностранные инвестиции, говорят президенты.
"В результате наши экономики выросли до беспрецедентного уровня. Сегодня совокупный ВВП трех стран Балтии превышает 160 миллиардов евро - почти в четыре раза больше, чем 20 лет назад. За последние 20 лет произошли заметные и всеобъемлющие изменения в уровне жизни граждан. С 2004 года прямые иностранные инвестиции в страны Балтии выросли в шесть раз", - написали лидеры.
За последние 20 лет страны Балтии также стали сильными и важными участниками европейской и трансатлантической коллективной обороны, особенно учитывая их географическую близость к России, которая представляет собой самую прямую угрозу европейской и глобальной безопасности. "Это также отражается в том, что наши расходы на оборону значительно превышают 2% ВВП. Ожидается, что они будут продолжать расти", - подчеркнули президенты.
Президенты считают, что мир в Европе нельзя воспринимать как должное. Хотя НАТО остается основой коллективной обороны и безопасности стран Балтии, дополнительные усилия ЕС "необходимы для укрепления архитектуры безопасности в Европе".
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