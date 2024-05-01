Страны Балтии призывают начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой в июне

Президенты отмечают, что в 1990-1991 годах страны Балтии боролись за демократический выбор, а сегодня украинцы, молдаване и грузины "борются за европейские ценности и европейскую семью как за свой решающий выбор".

"У них та же мечта, что и у нас тогда. Благодаря нашему историческому опыту мы понимаем и чувствуем это. Мы решительно поддерживаем те страны, которые разделяют европейские ценности и желание быть вместе", - пишут президенты.

Главы государств заявляют, что будут поддерживать страны-кандидаты на пути европейской интеграции к полноправному членству в ЕС.

"Расширение ЕС было стратегической политической инвестицией для ЕС, обладающей неисчерпаемым потенциалом. Страны Балтии - прекрасный пример того, как членство в ЕС способствует впечатляющей модернизации и экономическому развитию, что, в свою очередь, гарантирует возврат этих инвестиций. Это наша реальность, которой мы хотим поделиться", - написали главы государств.