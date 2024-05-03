Исследователи выяснили настоящую причину трагедии батискафа "Титан"

"Это самое простое объяснение: вы берете длинный кусок спагетти и нажимаете на него двумя пальцами. Что происходит? Он гнется, ломается".

"Это изгиб – когда вы что-то сжимаете, и оно значительно деформируется, потому что это нестабильность".