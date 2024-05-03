Исследователи выяснили настоящую причину трагедии батискафа "Титан"

Новое исследование ученых смогло наконец объяснить истинную причину, по которой произошел смертоносный взрыв подводной лодки "Титан", утверждают зарубежные СМИ.
В июне прошлого года пять человек погибли, когда OceanGate нырнул на тысячи метров, чтобы посетить место крушения Титаника.
Контакт с подводной лодкой был потерян 18 июня, и начались массовые поиски, о которых широко сообщалось в Сети.
Однако 22 июня, когда запас кислорода на корабле иссяк, было обнаружено поле обломков и было подтверждено, что "Титан" был уничтожен катастрофической имплозией.
В правлении были Хэмиш Хардинг, Поль Анри Наржоле, Шахзада Давуд, Сулеман Давуд и генеральный директор OceanGate Стоктон Раш. Исследователи из Университета Хьюстона недавно опубликовали материал в научном журнале "Труды Национальной академии наук", изложив свою теорию о том, почему подводная лодка разрушилась.
Предполагается, что пятеро мужчин на борту подводной лодки "Титан" могли стать жертвами "микронапряжения".
Исследователи предположили, что небольшие дефекты в "тонкостенной конструкции" могли делать "Титаник" более хрупким с каждым рейсом, пока он, наконец, не сломался 18 июня, в роковом путешествии, когда подводная лодка оказалась окружена "огромным давлением океана".
Эксперты исследовали, почему оболочка полушария более чувствительна к изгибу. Они исследовали возможность микроизгиба в зависимости от формы подводной лодки с помощью компьютерного моделирования.
Роберто Балларини, один из авторов исследования и глава Департамента гражданского и экологического строительства, объяснил это газете New York Post:
"Это самое простое объяснение: вы берете длинный кусок спагетти и нажимаете на него двумя пальцами. Что происходит? Он гнется, ломается".
"Это изгиб – когда вы что-то сжимаете, и оно значительно деформируется, потому что это нестабильность".
Однако исследователь подчеркнул, что в их исследовании непосредственно не изучалось, способствовала ли микроэкструзия взрыву подводной лодки OceanGate, а скорее рассматривались сосуды из аналогичного материала и формы.
Как сообщалось, перед судьбоносным путешествием подводная лодка "Титан" погружалась более 50 раз, не испытав при этом никаких проблем. Но предполагается, что каждый из этих рейсов мог привести к постепенному увеличению повреждений корпуса. Балларини добавил, что экспертам следует рассмотреть возможность того, что углеродный огнестойкий композитный кузов каким-то образом вышел из строя.
Чиновники все еще изучают доказательства, которые были успешно извлечены из обломков подводной лодки "Титан".
Напомним, 18 июня прошлого года в районе крушения "Титаника" была потеряна связь с подводной лодкой "Титан", на борту которой находились пять человек. Компания OceanGate 22 июня сообщила, что все пять человек, находившихся на борту подлодки, погибли. Причиной катастрофы стало взрыв корабля. Зарубежные СМИ исследуют, чему мир может научиться из этой трагической аварии.
После того, как "Титаник" затонул во время своего первого рейса через Атлантику в 1912 году, правительства по обе стороны океана задумались о том, можно ли было сделать больше для защиты примерно 2200 человек на борту, в том числе более 1500 погибших.
В результате была принята Конвенция по охране человеческой жизни на море (SOLAS). Она была принята в 1914 году и действует до сих пор. Большая часть содержания конвенции была создана непосредственно в результате изучения последствий трагедии "Титаника".
После трагедии подводной лодки "Титан", по мнению экспертов, это может привести к пересмотру правил освоения океана. Особенно те, которые регулируют новейший элитный туризм, практикуемый OceanGate и подобными компаниями.
Уроки "Титана" - морские эксперты и историки отмечают, что подводная лодка "Титан" плавала нарушая правила, написанные после катастрофы "Титаника", и не должна была соответствовать строгим требованиям безопасности, поскольку действовала в международных водах.
"Вполне возможно, что трагедия на "Титане" действительно может стать катализатором ужесточения регулирования подводных лодок", - сказал Пер Виммер, датский филантроп и искатель приключений.
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