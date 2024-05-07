В шести районах Риги за 400 000 евро оборудуют пешеходные переходы

Пешеходные переходы с соответствующим освещением будут оборудованы в районе улицы Авоту, в Агенскалнсе, на Югле, в Межциемсе, районе улиц Петерсалас - Андрейсалас и в Зиепниеккалнсе.

За время проекта планируется построить пять новых пешеходных переходов - на улице Экспорта у въезда в Рижский торговый порт, на улице Кристапа у улицы Алисес, на улице Мутьяню у улицы Велдрес, на улице Озолциемса у остановки Ozolciema iela и на улице Валмиерас у улицы Лиенес.

В свою очередь два пешеходных перехода будут улучшены. Речь идет о пешеходных переходах на улице Грауду у улицы Кекавас и на улице Малиенас у улицы Целму.

Работы планируется завершить в этом строительном сезоне.

Во время работ планируется восстановление дорожного покрытия на двух перекрестках.

Работы будет проводить предприятие Ļ-KO с общей суммой договора - 409 762 евро.

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