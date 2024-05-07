Под Ропажи пропала 15-летняя Мира. Bezvēsts.lv объявила поиски

Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Миру Худолеву 2008 года рождения, которая около часа ночи 7 мая покинула свое место жительства в Баяркрогсе Ропажского края и до сих пор не вернулась.
Приметы девочки: рост 170 см, рыжие волосы, среднее телосложение. На ногах Миры были черные полусапожки.
Госполиция призывает ознакомиться с фотографией Миры и отозваться каждого, кому известно ее возможное местонахождение, позвонив по телефону 650 024 00 или 110!
Вечером 7 мая с 20:00 также проходят поиски Миры в Баяркрогсе Ропажского края, сообщает Bezvēsts.lv. Местами поиска будут лес, обочины дорог, канавы. Они продлятся от 2 до 4 часов.
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