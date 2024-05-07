Полиция просит помощи в поисках несовершеннолетней Миры

Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Миру Худолеву 2008 года рождения, которая около часа ночи 7 мая покинула свое место жительства в Баяркрогсе Ропажского края и до сих пор не вернулась.
Приметы девочки: рост 170 см, рыжие волосы, среднее телосложение. На ногах Миры были черные полусапоги.
Госполиция призывает ознакомиться с фотографией Миры и отозваться каждого, кому известно ее возможное местонахождение, позвонив по телефону 650 024 00 или 110!
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